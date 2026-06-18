Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết ASEAN Cup 2026

Ngày 18-6, VFF phối hợp cùng Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức buổi gặp mặt các phóng viên, nhà báo đang hoạt động trong lĩnh vực thể thao tại khu vực phía Nam nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo VFF và VPF chụp hình lưu niệm cùng các phóng viên, biên tập viên hoạt động trong lĩnh vực thể thao khu vực phía Nam tại buổi gặp gỡ ngày 18-6.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF; ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch VFF; ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc VPF cùng đông đảo phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Vũ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đánh giá năm 2025 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật của bóng đá Việt Nam với thành tích của các đội tuyển quốc gia tại đấu trường châu lục, trong đó lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup. Bên cạnh đó, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2025-2026 đã khép lại thành công với chất lượng chuyên môn được nâng cao, tính cạnh tranh hấp dẫn và công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ, những kết quả đạt được là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng của các thành viên trong đại gia đình bóng đá Việt Nam, trong đó có sự đồng hành, cổ vũ và chia sẻ của các cơ quan báo chí. Ông khẳng định VFF luôn trân trọng sự đồng hành quý báu của báo chí đối với bóng đá nước nhà, kể cả trong những giai đoạn khó khăn.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Phó chủ tịch Trần Anh Tú đã trả lời những câu hỏi từ giới truyền thông về nguyên nhân lễ tổng kết mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026 không có các danh hiệu Còi Vàng, Cờ Vàng như mọi năm cũng như kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam cho những giải đấu quan trọng sắp đến. Ông Trần Anh Tú đánh giá cao hai đối thủ Thái Lan và Indonesia, đồng thời hướng mục tiêu cho đội tuyển Việt Nam là vào chung kết ASEAN Cup 2026. Với đội U23 tham dự ASIAD thì mục tiêu càng tiến vào sâu càng tốt.

QUỐC CƯỜNG