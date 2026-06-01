VFF phối hợp cùng FIFA tổ chức hội thảo tại Hà Nội và TPHCM

Chiều 1-6, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ khai mạc hội thảo về Phát hiện tài năng và Tiêu chí tuyển chọn do VFF phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch VFF bày tỏ vui mừng sau thời gian VFF làm việc với đại diện Văn phòng phát triển bóng đá FIFA, các chương trình hỗ trợ bóng đá Việt Nam nói chung và công tác đào tạo trẻ nói riêng đã được FIFA xây dựng kế hoạch triển khai . Những dự án này tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như phát hiện và tuyển chọn tài năng trẻ.

VFF đã triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch tuyển chọn và phát triển các giải trẻ, qua đó thu được những thành công ấn tượng như 8 đội tuyển trẻ của Việt Nam vượt qua vòng loại để góp mặt tại các vòng chung kết châu Á. Trong đó, U23 Việt Nam giành HCV U23 Đông Nam Á, HCĐ U23 châu Á, U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự U17 World Cup. Ông kỳ vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và phát triển những thành quả này trong tương lai.

VFF kỳ vọng hội thảo sẽ tăng cường kết nối giữa các CLB, học viện và hệ thống đào tạo trẻ

Trong vai trò là một trong hai Giảng viên FIFA tại hội thảo, ông Eric Abraham bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam và gặp lại những gương mặt quen thuộc từng làm việc cùng trước đây. Ông Eric Abraham cho biết việc tham gia hội thảo lần này mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình hợp tác phát triển bóng đá trẻ. Thông qua chương trình, các bên kỳ vọng sẽ xây dựng được những đơn vị đào tạo bóng đá trẻ chất lượng cao, đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Về phần mình, Giảng viên Richard Allen cho biết, bên cạnh các nội dung lý thuyết, chương trình còn kết hợp những buổi thực hành trên sân, nơi các học viên trực tiếp theo dõi và đánh giá cầu thủ thi đấu. Đây được xem là phần quan trọng nhằm gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn. Ông Richard Allen mong muốn các học viên tham gia hội thảo với tinh thần tích cực, chủ động học hỏi để cùng đóng góp vào sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

Thay mặt 45 học viên, HLV Đinh Thế Nam khẳng định thông qua chương trình, các học viên có cơ hội tiếp cận thêm nhiều phương pháp mới, hiện đại trong công tác tuyển chọn và phát triển cầu thủ trẻ. Ông gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo VFF, các giảng viên FIFA đã tổ chức hội thảo ý nghĩa, góp phần nâng cao kiến thức và định hướng trong việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Sau lễ khai mạc, các giảng viên FIFA tiếp tục làm việc với những nội dung trọng tâm trong việc nhận diện tài năng một cách hiệu quả, đồng thời chia sẻ về phương pháp kết nối công tác tuyển chọn với nhu cầu và tiêu chuẩn của các đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, hội thảo được tổ chức thành hai giai đoạn: tại Hà Nội từ ngày 1-6 đến 3-6 và tại TPHCM từ ngày 4-6 đến 6-6.

