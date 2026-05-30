Bóng đá trong nước

Thể Công Viettel khó giành 3 điểm ở vòng 25 LPBank V-League 2025-2026

SGGPO

Rơi vào lịch thi đấu những vòng cuối thật thú vị khi liên tiếp gặp 3 CLB cùng ngành Công an vào cuối mùa. Sau khi bị PVF CAND cầm hòa oan uổng 1-1 từ sai lầm của trọng tài, đoàn quân của HLV Popov sẽ còn 2 trận liên tiếp trên sân Hàng Đẫy gặp Công an TPHCM và Công an Hà Nội.

Trong hai đối thủ áp sát phía sau, TC Viettel "ngán" nhất là Ninh Bình từ lịch thi đấu cho đến việc xét đối đầu nếu cả 2 bằng điểm.
Trong hai đối thủ áp sát phía sau, TC Viettel "ngán" nhất là Ninh Bình từ lịch thi đấu cho đến việc xét đối đầu nếu cả 2 bằng điểm.

Không còn hy vọng đua vô địch, nhưng đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vị trí Á quân, vị trí mà sẽ sở hữu suất tham dự AFC Champions League Two mùa tới. Hiện tại Thể Công Viettel đang có 50 điểm, hơn hai đội theo sau là Hà Nội FC và Ninh Bình 5 điểm. Chính vì thế dù đã đến thật gần vị trí thứ nhì chung cuộc, nhưng những rủi ro ở hai trận còn lại vẫn có thể xảy ra.

Đội chủ nhà thừa hiểu là không được mất điểm trước Công an TPHCM, bởi trận cuối gặp Công an Hà Nội là rất khó đá khi đối phương có thực lực mạnh hơn và không loại trừ việc Công an Hà Nội sẽ thi đấu hết công suất cho ngày chính thức đăng quang. Vì thế, nếu giải quyết tốt trận đấu ở vòng 25 bằng việc giành 3 điểm trước Công an TPHCM thì thầy trò HLV Popov sẽ không phải bận tâm điều gì trước trận đấu cuối.

77-1-1920x1280.jpg
Đội chủ nhà trông chờ sự toa sáng của các ngoại binh trước đối thủ khó chịu như Công an TPHCM.

Tính toán thì thế, nhưng liệu đội chủ nhà có dễ thực hiện điều đó? Dù Công an TPHCM đã sớm an bài về thứ hạng, không còn lo xuống hạng nhưng cũng không thể hướng vào top 3 chung cuộc, tuy nhiên khả năng đội bóng này sẽ không lơi chân. Có trong tay đầy đủ đội hình, HLV Phùng Thanh Phương đủ sức để gây khó dễ cho đội chủ nhà.

Đây sẽ là trận đấu khó cho Thể Công Viettel, nói đúng hơn là gian nan thử sức cho mục tiêu vươn cao của thầy trò HLV Popov. Một thế trận không dễ dàng chờ đón họ ở vòng 25 khi thực lực của đội chủ nhà dù vốn rất đồng đều, nhưng lại thiếu nhân tố vượt trội để dẫn dắt lối chơi hay có tầm ảnh hưởng ở những thời điểm quyết định như Văn Quyết (Hà Nội FC), Hoàng Đức (Ninh Bình), Đình Bắc (CAHN), Khoa Ngo (Công an TPHCM).

Dự đoán: 1-1

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Công an TPHCM AFC Champions League Two Thể Công Phùng Thanh Phương Công an Hà Nội Có dễ Hà Nội FC Đình Bắc Ngo CAHN

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn