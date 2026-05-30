Thể Công Viettel khó giành 3 điểm ở vòng 25 LPBank V-League 2025-2026

Rơi vào lịch thi đấu những vòng cuối thật thú vị khi liên tiếp gặp 3 CLB cùng ngành Công an vào cuối mùa. Sau khi bị PVF CAND cầm hòa oan uổng 1-1 từ sai lầm của trọng tài, đoàn quân của HLV Popov sẽ còn 2 trận liên tiếp trên sân Hàng Đẫy gặp Công an TPHCM và Công an Hà Nội.

Trong hai đối thủ áp sát phía sau, TC Viettel "ngán" nhất là Ninh Bình từ lịch thi đấu cho đến việc xét đối đầu nếu cả 2 bằng điểm.

Không còn hy vọng đua vô địch, nhưng đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vị trí Á quân, vị trí mà sẽ sở hữu suất tham dự AFC Champions League Two mùa tới. Hiện tại Thể Công Viettel đang có 50 điểm, hơn hai đội theo sau là Hà Nội FC và Ninh Bình 5 điểm. Chính vì thế dù đã đến thật gần vị trí thứ nhì chung cuộc, nhưng những rủi ro ở hai trận còn lại vẫn có thể xảy ra.

Đội chủ nhà thừa hiểu là không được mất điểm trước Công an TPHCM, bởi trận cuối gặp Công an Hà Nội là rất khó đá khi đối phương có thực lực mạnh hơn và không loại trừ việc Công an Hà Nội sẽ thi đấu hết công suất cho ngày chính thức đăng quang. Vì thế, nếu giải quyết tốt trận đấu ở vòng 25 bằng việc giành 3 điểm trước Công an TPHCM thì thầy trò HLV Popov sẽ không phải bận tâm điều gì trước trận đấu cuối.

Đội chủ nhà trông chờ sự toa sáng của các ngoại binh trước đối thủ khó chịu như Công an TPHCM.

Tính toán thì thế, nhưng liệu đội chủ nhà có dễ thực hiện điều đó? Dù Công an TPHCM đã sớm an bài về thứ hạng, không còn lo xuống hạng nhưng cũng không thể hướng vào top 3 chung cuộc, tuy nhiên khả năng đội bóng này sẽ không lơi chân. Có trong tay đầy đủ đội hình, HLV Phùng Thanh Phương đủ sức để gây khó dễ cho đội chủ nhà.

Đây sẽ là trận đấu khó cho Thể Công Viettel, nói đúng hơn là gian nan thử sức cho mục tiêu vươn cao của thầy trò HLV Popov. Một thế trận không dễ dàng chờ đón họ ở vòng 25 khi thực lực của đội chủ nhà dù vốn rất đồng đều, nhưng lại thiếu nhân tố vượt trội để dẫn dắt lối chơi hay có tầm ảnh hưởng ở những thời điểm quyết định như Văn Quyết (Hà Nội FC), Hoàng Đức (Ninh Bình), Đình Bắc (CAHN), Khoa Ngo (Công an TPHCM).

Dự đoán: 1-1

QUỐC CƯỜNG