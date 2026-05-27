HA.GL – Hà Nội FC: Khó có hy vọng cho đội chủ nhà

Trước hai vòng đấu cuối, Hà Nội FC đã kịp giành quyền tự quyết trong cuộc đua vào top 3, chí ít cũng là tấm Huy chương đồng an ủi. Đó cũng là thành quả cho những nỗ lực của thầy trò HLV Kewell từ đầu mùa. Lúc này đội bóng của thủ đô có quyền tự quyết trong cuộc đua tranh ở cuối mùa, điều đó gia tăng nỗi lo cho HA.GL ở vòng 25 vào ngày 31-5.

Hoàng Hên ghi bàn đều đặn trong thời gian qua sẽ là nỗi ám ảnh cho hàng phòng ngự của HA.GL ở vòng 25. Ảnh: VFF

Dù bằng điểm với Ninh Bình, nhưng Hà Nội FC có lợi thế trong đối đầu trực tiếp, nên nếu giành trọn 6 điểm ở hai trận đấu gặp HA.GL và Công an TPHCM thì họ cầm chắc Huy chương đồng mà không cần quan tâm kết quả của Ninh Bình. Thậm chí, nếu Thể Công Viettel thua hai trận còn lại, đội bóng của bầu Hiển sẽ cán đích với ngôi Á quân.

Với cục diện như trên, khi mà Hà Nội FC còn quyền chủ động trong cuộc đua tranh top 3, thậm chí HA.GL bấy lâu cũng là đối thủ… yêu thích của họ thì khả năng HA.GL sẽ gặp nhiều áp lực ở vòng 25 rất cao. Đội bóng phố Núi đang ở thế “khát” điểm để đua trụ hạng nên càng dễ dính bẫy phản công từ dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm từ Hà Nội FC.

Nếu như Hà Nội FC đang có phong độ ổn định cùng sự hưng phấn ở cuộc đua top đầu thì HA.GL lại khá căng thẳng sau 3 trận gần đây chỉ giành được 1 điểm. Cái khó cho họ là đối phương cũng ở thế không được lơi chân vì đang quyết thắng để tranh huy chương. Cùng với đó, PVF và nhất là Đà Nẵng rất quan tâm đến trận đấu này. Thế nên, nếu gọi hai trận còn lại HA.GL lâm vào thế tự cứu mình khi sau cuộc so tài với Hà Nội FC còn có chuyến làm khách trên sân Bình Dương cũng không sai.

HA.GL tiếp tục phong độ nhạt nhòa trong 3 trận vừa qua. Ảnh: VPF

Giai đoạn cuối mùa đầy khó khăn chờ đón HA.GL là vậy. Thuận lợi cho đội bóng của bầu Đức là đang hơn Đà Nẵng 3 điểm và lợi thế trong đối đầu trực tiếp (1-0 và 3-3) nên chỉ cần thắng một trong hai trận cuối là đạt yêu cầu. Nhưng họ đang vào cảnh “đêm dài lắm mộng”, khả năng phải chờ đến lượt cuối mới rõ ràng chuyện thoát hay không cảnh đi tranh play-off.

Ở bên kia sân, Hà Nội FC có lực lượng mạnh nhất, trong đó Hoàng Hên đang có phong độ ghi bàn ổn định để tiếp tục chạy đua danh hiệu Cầu thủ nội ghi bàn thắng nhiều nhất mùa giải 2025-2026. Bên cạnh đó là Tuấn Hải, Văn Quyết, Hai Long luôn sẵn sàng… nhã đạn, sẽ là mối hiểm họa thường trực cho khung thành thủ môn Trung Kiên.

Dự đoán: 0-2

QUỐC CƯỜNG