Nỗi buồn từ các cựu vương

Việc hai đội Đà Nẵng và PVF cùng kéo điểm tốt ở những vòng vừa qua bên cạnh sự sa sút kéo dài của hai cựu vương Becamex TPHCM và HA.GL tiếp tục làm cho cuộc đua trụ hạng thêm phần gay cấn trước khi LPBank V-League 2025-2026 hạ màn.

Trận thua khó hiểu trước PVF ở vòng 22 đã đẩy HA.GL lún sâu vào cam go ở cuối mùa bóng. Ảnh: MINH TRẦN

PVF hiện đang đứng cuối bảng với 18 điểm, phía trước là Đà Nẵng (20 điểm), Becamex TPHCM (21 điểm), HA.GL (23 điểm). PVF có phần bất lợi về điểm số, nhưng hai trận còn lại gặp Hải Phòng và SLNA đã an toàn trụ hạng nên khả năng họ giành trọn 6 điểm là dễ xảy ra. Tương tự như vậy là Đà Nẵng khi hai trận cuối mùa sẽ gặp Hà Tĩnh và Thanh Hóa, những đội đã an toàn trụ hạng.

Trường hợp hai đội cuối bảng giành được điểm tối đa thì Becamex TPHCM và HA.GL sẽ lâm nguy khi độ khó cho cả hai đội như nhau. Ở vòng 25, HA.GL gặp Hà Nội FC, còn Becamex TPHCM sẽ ra sân Hàng Đẫy gặp CAHN. Đây đều là những trận đấu rất khó cho cả HA.GL lẫn Becamex TPHCM khi xét cả về lực lượng, phong độ lẫn tâm lý hiện tại. Sau khi qua “ải” đầy khó khăn này, đội bóng phố Núi sẽ đến sân Bình Dương tranh “chung kết ngược” cùng Becamex TPHCM.

Becamex TPHCM như tự làm khó mình khi để thua SLNA ngay trên sân nhà ở vòng 24. Ảnh: BHCM FC

HA.GL và Becamex TPHCM quả thực là những cái tên gây thất vọng nhất ở mùa này. Nếu như HA.GL đã sa sút trong những mùa bóng gần đây và không xa lạ gì nhóm đua trụ hạng thì hành trình lận đận của Becamex TPHCM là đầy bất ngờ. Đội bóng đất Thủ đang có 8 trận liên tiếp từ hòa đến thua, điều đáng nói là nhiều trận không đạt phong độ tốt nhất. Hàng phòng ngự nhiều lần hớ hênh dẫn đến các bàn thua đáng trách.

Sự đầu tư dành cho đội bóng này hàng năm là rất cao, nhưng kết quả thu về không như kỳ vọng. Đó là nguyên nhân chính làm cho các khán đài sân Bình Dương ngày càng thưa khán giả và giảm dần nhiệt huyết của nhà đầu tư. Tình hình cũng tương tự như ở HA.GL, lượng khán giả đến sân tụt hẳn trong những mùa vừa qua, tương tự như sự sa sút của đội nhà sau khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… chia tay sân Pleiku.

HA.GL tự gài kèo khó cho chính mình trước hai vòng đấu cuối. Ản: HAGL FC

Trận thua khó hiểu trước PVF ở vòng 22 như giọt nước tràn ly, người hâm mộ bóng đá HA.GL vốn đã vơi từ khi chất lượng đội hình cứ mùa sau là yếu hơn mùa trước và càng thất vọng hơn về tinh thần thi đấu của đội nhà. Một thực tế đang đến gần là nếu như Đà Nẵng và PVF tiếp tục tinh thần thi đấu và tận thu điểm tốt như những trận vừa qua thì cuộc so tài giữa Becamex TPHCM và HA.GL ở lượt 24 sẽ là trận “chung kết ngược”.

Kết cục buồn cho cả hai nếu trắng tay ở 2 trận còn lại, như là đoạn kết có chuỗi sa sút từ nhiều năm qua.

QUỐC CƯỜNG