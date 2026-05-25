VFF thúc đẩy phát triển bóng đá nữ tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế

Những ngày này khi bóng đá nữ Việt Nam đang vào mùa với các trận đấu ở Cúp Quốc gia và chuẩn bị cho giải VĐQG thì LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng lên kế hoạch đến một số địa phương để thúc đẩy phát triển bóng đá nữ. Chuyến đi này cũng nằm trong chương trình hỗ trợ phát triển bóng đá nữ của UEFA/AFC,

Lãnh đạo VFF trao quà lưu niệm đến lãnh đạo LĐBĐ thành phố Huế.

Từ ngày 19-5 đến 21-5-2026, đoàn công tác của VFF đã có chuyến làm việc và khảo sát thực tế phong trào bóng đá nữ tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế – những địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển bóng đá nữ trong tương lai. Đoàn công tác do Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú làm trưởng đoàn.

Tại tỉnh Quảng Trị, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Lãnh đạo địa phương bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với công tác phát triển bóng đá nữ, đồng thời khẳng định định hướng phát triển thể thao học đường theo hướng toàn diện, bình đẳng giới và bền vững.

Đoàn làm việc của VFF chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo LĐBĐ tỉnh Quảng Trị và các cầu thủ năng khiếu tại buổi kiểm tra.

Những năm gần đây, bóng đá nữ học đường tại tỉnh Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực với hơn 100 CLB trong trường học và 50 CLB bóng đá phong trào thuộc dự án “Bóng đá không cạnh tranh trong trường học” do FFAV hỗ trợ. Hội khỏe Phù Đổng môn bóng đá nữ được duy trì thường niên; riêng năm học 2025–2026, Hội thi thể thao học đường lần thứ I đã thu hút 15 đội bóng đá nữ THCS với gần 200 học sinh tham gia.

Chiều 19-5, tại sân cỏ nhân tạo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, các chuyên gia của VFF đã kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn của 132 học sinh nữ, gồm 60 em từ 5 trường tiểu học và 72 em từ 6 trường THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tiếp đó vào ngày 21-5, đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sở VH-TT, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng LĐBĐ thành phố Huế nhằm khảo sát thực trạng và định hướng phát triển bóng đá nữ tại địa phương.

Các cầu thủ học sinh nữ thành phố Huế tại buổi kiểm tra.

Theo đánh giá của địa phương, phong trào bóng đá nữ tại thành phố Huế được duy trì thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành thể thao, giáo dục và LĐBĐ thành phố. Các hoạt động như Ngày hội bóng đá vui, giải bóng đá nữ cấp xã, phường và thành phố được tổ chức thường xuyên. Đáng chú ý, hệ thống phong trào bóng đá nam và nữ luôn được phát triển song hành với tỷ lệ 50% nam và 50% nữ, tạo môi trường thuận lợi để ngày càng nhiều học sinh nữ tiếp cận và tham gia bóng đá. Bên cạnh đó, các trường đại học trên địa bàn cũng duy trì tổ chức giải bóng đá nữ hằng năm.

Tại sân vận động Tự Do, các chuyên gia VFF tiếp tục đánh giá chuyên môn đối với 132 học sinh nữ được tuyển chọn từ 5 trường tiểu học và 6 trường THCS trên địa bàn thành phố Huế. Qua quá trình khảo sát tại cả tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, đoàn công tác đã lựa chọn được một số cầu thủ tiềm năng để định hướng đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

ĐOÀN NHẬT