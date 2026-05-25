Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chuẩn bị đón dàn sao của LA LIGA vào tháng 6 tới đây

Cụ thể là những danh thủ Michel Salgado, Claude Makélélé, Andrés Iniesta và Carles Puyol sẽ sang Việt Nam vào tháng 6 nằm trong sự kiện đặc biệt mang tên “LALIGA EA Legends Match”.

Mùa giải La Liga 2025-2026 chính thức khép lại rạng sáng 24-5 với ngôi vương thuộc về FC Barcelona (94 điểm), xếp sau lần lượt là Real Madrid CF (86 điểm) và Villarreal CF (69 điểm). Ở chiều ngược lại, RCD Mallorca, Girona FC và Real Oviedo phải nói lời chia tay giải đấu sau mùa bóng đầy thất vọng.

Tuy nhiên, sức nóng của LA LIGA chưa dừng lại. Đại diện LA LIGA tại Việt Nam, Pablo Casaos vừa hé lộ sự kiện đặc biệt mang tên “LA LIGA EA Legends Match”, quy tụ hàng loạt huyền thoại bóng đá thế giới cùng các danh thủ Việt Nam trong màn so tài hứa hẹn bùng nổ cảm xúc. Người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ những tên tuổi lẫy lừng từng làm nên lịch sử bóng đá thế giới như Michel Salgado, Claude Makélélé, Andrés Iniesta và Carles Puyol.

Đại diện LA LIGA tại Việt Nam, Pablo Casaos giao lưu cùng giới truyền thông vào tối 23-5.

Bên cạnh đó là màn hội ngộ của nhiều danh thủ Việt Nam từng ghi dấu trong ký ức người hâm mộ như Nguyễn Hồng Sơn, Như Thành, Bùi Tấn Trường, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em và Nguyễn Thế Anh. Hai chiến tuyến đối đầu sẽ đại diện cho những trường phái bóng đá trái ngược: một bên là sự điềm tĩnh, kiểm soát và bản lĩnh của các huyền thoại La Liga, bên kia là tinh thần máu lửa, tốc độ và niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.

Sự kiện do LA LIGA phối hợp cùng EA Sports tổ chức, diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 vào ngày 7-6 và được kỳ vọng sẽ tạo nên ngày hội bóng đá đặc biệt dành cho người hâm mộ Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG