Bóng đá trẻ Trung Quốc tiếp tục thua Nhật Bản ở chung kết châu Á

Sau thất bại của đội U23 hồi tháng 1-2026, chỉ bốn tháng sau, bóng đá trẻ Trung Quốc tiếp tục nhận thêm cú sốc trước Nhật Bản khi đội U17 cũng thất bại ở trận chung kết châu Á.

Trung Quốc (áo đỏ) đón nhận thất bại trước Nhật Bản ở trận chung kết U17 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Rạng sáng 23-5 (giờ Việt Nam), U17 Trung Quốc tái đấu U17 Nhật Bản trong trận chung kết U17 châu Á 2026. Trước đó, hai đội từng chạm trán nhau ở vòng bảng với chiến thắng sít sao 2-1 nghiêng về đại diện xứ Phù Tang. Dù vậy, ít ai ngờ Nhật Bản lại tạo ra thế trận áp đảo trong hiệp 1 trận chung kết khi dẫn trước tới 3-0.

Phút 30, Tafuku Satomi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại thủ môn Qin Ziniu để khai thông thế bế tắc cho Nhật Bản. Đến phút 42, Wada tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Kakeru Saito thoát xuống đối mặt và dứt điểm thành công, nâng tỉ số lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Wada hoàn tất cú đúp kiến tạo khi chuyền bóng thuận lợi cho Maki Kitahara dứt điểm chuẩn xác, giúp Nhật Bản gia tăng cách biệt lên 3 bàn. Đây cũng là pha lập công thứ 6 của Kitahara tại giải, qua đó giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới U17 châu Á 2026.

Tuy nhiên, ba bàn thua chóng vánh trong 15 phút cuối hiệp 1 không làm các cầu thủ Trung Quốc sụp đổ tinh thần. HLV Bin Ukishima đã tận dụng giờ nghỉ để xốc lại đội bóng, và ngay đầu hiệp 2, Wan Xiang ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

Sức ép của Trung Quốc tiếp tục được duy trì và họ có thêm bàn thắng ở những phút sau đó nhờ công của Zhao Songyuan, qua đó thu hẹp cách biệt xuống còn 2-3. Dẫu vậy, Nhật Bản nhanh chóng lấy lại thế trận và bảo toàn thành công lợi thế một bàn cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Nhật Bản có lần thứ 5 vô địch U17 châu Á. ẢNH: AFC

Với chiến thắng 3-2 trong trận chung kết, Nhật Bản lần thứ 5 lên ngôi vô địch U17 châu Á. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chưa thể chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu ở cấp độ này.

Đây cũng là trận chung kết châu lục thứ hai liên tiếp trong năm 2026 mà bóng đá trẻ Trung Quốc thất bại trước Nhật Bản, sau trận thua 0-4 của đội U23 hồi tháng 1.

Bên cạnh đó, vòng chung kết U17 châu Á 2026 cũng xác định 8 đại diện của AFC tham dự U17 World Cup vào cuối năm nay, gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan, Australia, Saudi Arabia, Tajikistan, Hàn Quốc và đáng chú ý là có cả Việt Nam.

HỮU THÀNH