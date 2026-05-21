Chờ CLB TPHCM níu giữ cuộc đua vô địch hạng Nhất đến vòng cuối

Với khoảng cách 5 điểm nhiều hơn CLB xếp sau là Bắc Ninh, trong khi Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 chỉ còn 3 vòng đấu, đội đầu bảng Đồng Nai (44 điểm) sẽ giành chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng V-League trực tiếp nếu thắng CLB TPHCM ở trận đấu sớm thuộc vòng 20.

CLB TPHCM và Đồng Nai đã cầm hòa nhau ở trận lượt đi Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. ẢNH: VPF

Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng hiểu rõ những khó khăn khi phải làm khách trên sân Bà Rịa của CLB TPHCM (32 điểm). Đội chủ nhà đang tràn đầy quyết tâm hướng đến 3 điểm để tiếp tục cuộc đua giành huy chương đồng với đối thủ Quy Nhơn United (31 điểm).

Dẫu vậy, Đồng Nai cũng không chịu quá nhiều áp lực. Sau vòng đấu này, họ sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đội đang xếp áp chót là Long An, đồng thời còn cuộc đối đầu với Phú Thọ đã không còn mục tiêu phấn đấu. Việc giành chiến thắng ở một trong 3 trận đấu cuối cùng hoàn toàn nằm trong khả năng của Đồng Nai, đội bóng được đánh giá vượt trội so với mặt bằng chung của Giải hạng Nhất quốc gia.

Vì thế, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu với CLB TPHCM bằng sự thận trọng, nhằm tránh để lộ khoảng trống cho đối phương tổ chức phản công. Bài học từ thất bại 1-2 trước Bắc Ninh ở vòng 18 vẫn còn nguyên giá trị với Đồng Nai. Ngoài ra, việc Nguyễn Công Phượng ghi bàn trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương cũng mang đến thêm phương án tấn công chất lượng cho đội khách.

Đồng Nai có thể thi đấu thong dong, nhưng CLB TPHCM không được phép sảy chân, bởi mỗi điểm số lúc này đều mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua vào tốp 3 của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương. Áp lực phải thắng có thể trở thành gọng kìm đè nặng lên đội chủ nhà. Lúc này, kinh nghiệm trận mạc của thủ môn đội trưởng Nguyễn Thanh Thắng, ngoại binh Jermie Lynch, Nguyễn Công Thành, Tô Phương Thịnh… cùng tài cầm quân của HLV Nguyễn Minh Phương sẽ là điểm tựa cho CLB TPHCM.

Trong đó, Lynch với 3 bàn thắng ở 3 trận gần nhất chính là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội chủ nhà.

CLB TPHCM đang bất bại trong 4 trận sân nhà gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng. Điểm tựa từ CĐV nhà sẽ tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương trong nỗ lực níu giữ sự hấp dẫn cho cuộc đua vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 đến những vòng đấu cuối cùng.

Cuộc so tài giữa CLB TPHCM và Đồng Nai không chỉ là trận cầu tâm điểm mà còn là trận đấu diễn ra sớm nhất của vòng 20. Ngoài ra, vòng đấu này còn có 5 cặp đấu khác gồm: Phú Thọ - Đồng Tháp (ngày 22-5), Long An - Khánh Hòa, Quảng Ninh - Trẻ PVF-CAND (ngày 23-5), Bắc Ninh - Thanh Niên TPHCM và Đại học Văn Hiến - Quy Nhơn United (ngày 24-5).

HỮU THÀNH