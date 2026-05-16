Bắc Ninh gần như hụt hơi trong cuộc đua vô địch Giải hạng Nhất

Đội nhì bảng Bắc Ninh gần như đã “giương cờ trắng” trong cuộc đua vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sau cú sảy chân tai hại trên sân nhà của Khánh Hòa thuộc vòng 19 diễn ra chiều 16-5.

Bắc Ninh (áo vàng) bị đội chủ nhà Khánh Hòa (áo xanh) cầm hoà. ẢNH: QUỲNH MAI

Làm khách trên sân 19-8 Nha Trang, Bắc Ninh nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công của Phan Văn Hiếu. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không duy trì được lâu khi Trần Văn Tùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Khánh Hòa ở phút 17.

Sau bàn thua, Bắc Ninh tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm lại lợi thế. Những nỗ lực tấn công của đội bóng này được đền đáp ở phút 26, khi Quách Công Đình bên phía Khánh Hòa lúng túng phản lưới nhà trong tình huống cứu thua. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn cho thấy quyết tâm lớn và có bàn gỡ 2-2 ở phút 70 do công của Nguyễn Văn Dũng.

Kết quả hòa khiến Bắc Ninh đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch. Với 39 điểm sau vòng 19, thầy trò HLV vẫn đứng nhì bảng nhưng đã bị Đồng Nai tạo khoảng cách lên tới 5 điểm. Ở trận đấu muộn cùng ngày, đội đầu bảng Đồng Nai tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Đại học Văn Hiến với tỷ số 3-0.

Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 3 vòng, Đồng Nai đang nắm lợi thế cực lớn để đăng quang. Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở vòng tới, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ sớm vô địch trước hai lượt trận, đồng thời giành vé thăng hạng trực tiếp lên V-League.

Các cầu thủ Long An (áo đỏ) tiến gần hơn với mục tiêu trụ hạng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở chiều ngược lại, Khánh Hòa có thêm 1 điểm quý giá để nâng tổng số điểm lên 25, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Tại nhóm cuối bảng, Thanh Niên TPHCM tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi để thua Phú Thọ 1-2. Với thất bại này, đội bóng của HLV Lương Trung Tuấn vẫn chỉ có 7 điểm và bị Long An nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm. Trước đó, Long An đã giành trận hòa quan trọng 1-1 trước Đồng Tháp.

Vòng 19 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ khép lại vào lúc 18 giờ ngày 17-5 với cuộc đối đầu giữa Quy Nhơn United và Quảng Ninh.

HỮU THÀNH