U17 Australia tái ngộ U17 Việt Nam tứ kết giải châu Á

U17 Việt Nam từng lội ngược dòng thắng Australia tỷ số 2-1 ở vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026, nhưng màn tái đấu giữa hai đội tại tứ kết U17 châu Á 2026 được dự báo khốc liệt hơn với Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội.

U17 Việt Nam (áo đỏ) tái đấu với U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Đến vòng chung kết U17 châu Á 2026, HLV Carl Veart giữ lại 18 tuyển thủ Australia và bổ sung thêm 5 gương mặt mới. Trong số đó, thủ môn Charlie Wilson-Papps thuộc biên chế Brighton & Hove Albion (Anh) cùng hậu vệ Harrison Bond của Red Bull Salzburg (Áo) nổi bật hơn cả khi đang thi đấu ở nước ngoài.

Có lẽ do quỹ thời gian tập luyện giữa Charlie, Harrison cùng các đồng đội chưa nhiều nên hàng thủ Australia vẫn chưa cải thiện được tính kỷ luật. Ở lượt trận cuối vòng bảng U17 châu Á 2026 gặp Uzbekistan, đại diện châu Đại Dương nhận thất bại 0-2. Cả hai bàn thua của thầy trò HLV Carl Veart đều xuất phát từ cánh phải, khi Uzbekistan phối hợp bóng sệt rồi thoải mái dứt điểm trong vòng cấm.

Rộng hơn, Australia dù chỉ thi đấu 2 trận vòng bảng đã phải nhận tới 39 cú sút. Thông số này cho thấy đối thủ vẫn để lộ nhiều khoảng trống để U17 Việt Nam khai thác. Thực tế, U17 Việt Nam từng trừng phạt khả năng xoay trở chậm của Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026 để tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Những pha phối hợp nhỏ nhưng tốc độ nhiều khả năng sẽ tiếp tục được HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò áp dụng trong cuộc đối đầu sắp tới.

Dẫu vậy, U17 Việt Nam cũng cần đặc biệt cẩn trọng với Luke Becvinovski, tiền đạo từng ghi bàn vào lưới thủ môn Lý Xuân Hòa ở sân chơi khu vực hồi tháng 4. Luke đã có một pha lập công tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 và tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của U17 Australia, bên cạnh những cái tên đáng chú ý khác như Max Court hay Luka Demuth.

Với chiều cao trung bình 179,3 cm, Australia nằm trong tốp 5 đội có thể hình tốt nhất giải. Trong khi đó, U17 Việt Nam chỉ đạt mức trung bình 173,9 cm, thấp nhất trong 8 đội góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Khả năng không chiến vì thế sẽ là điểm mạnh đáng gờm của đối thủ.

Hàng thủ của U17 Australia để lộ nhiều khoảng trống ở trận gặp U17 Uzbekistan. ẢNH: AFC

Ngoài ưu thế thể hình, Australia còn có lợi thế về thể lực khi chỉ thi đấu 2 trận vòng bảng, ít hơn một trận so với U17 Việt Nam. Điều này xuất phát từ việc CHDCND Triều Tiên rút lui, giúp Australia gần như sớm giành vé đi tiếp cùng suất dự U17 World Cup 2026 sau chiến thắng 4-0 trước Ấn Độ ở trận ra quân. Trái ngược với hành trình khá thong dong của Australia, U17 Việt Nam phải căng sức trước Yemen, Hàn Quốc và UAE. Vì vậy, khả năng phục hồi thể lực của thầy trò HLV Cristiano Roland được đánh giá sẽ chậm hơn đối thủ.

Chiến thắng trước Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á cùng sự hưng phấn sau tấm vé dự U17 World Cup 2026 sẽ là động lực để U17 Việt Nam tiếp tục hướng tới một kỳ tích khác ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, toàn đội cần giữ được sự tỉnh táo, cân bằng cảm xúc và duy trì sự tập trung cao nhất trước màn tái đấu với Australia.

Trận tứ kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Việt Nam và Australia diễn ra lúc 0 giờ ngày 17-5 (giờ Việt Nam).

HỮU THÀNH