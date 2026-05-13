Hai đội V-League không đủ điều kiện đá cúp châu Á mùa 2026-2027

Ban Cấp phép của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định không cấp phép cho Hải Phòng và Thanh Hóa tham dự hệ thống các giải đấu cấp CLB do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại mùa giải 2026-2027.

Hải Phòng và Thanh Hóa không được cấp phép tham dự hệ thống các giải đấu cấp CLB do AFC tổ chức tại mùa 2026-2027. ẢNH: ANH TRẦN
Theo đó, Hải Phòng và Thanh Hóa không đáp ứng tiêu chí hạng A theo thời gian biểu cấp phép do AFC quy định. Quyết định được Ban Cấp phép VFF đưa ra sau cuộc họp tổ chức tại trụ sở VFF (Hà Nội) vào hôm 12-5.

Việc cấp phép tham dự hệ thống các giải đấu cấp CLB do AFC tổ chức là thủ tục bắt buộc mà Ban Cấp phép VFF phải thực hiện đối với các CLB mỗi mùa giải. Hai giải đấu mà các CLB chuyên nghiệp Việt Nam được tham dự từ mùa giải tới là AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two.

Dẫu vậy, tại mùa giải 2025-2026, Thanh Hóa đối diện hàng loạt khó khăn về tài chính. Đồng thời, CLB này cũng không đủ điều kiện về mặt thành tích tại V-League hoặc Cúp Quốc gia để tham dự đấu trường quốc tế ở mùa giải mới, nên điều này không ảnh hưởng đến việc cấp phép tham dự các giải đấu AFC. Tương tự là trường hợp của Hải Phòng khi CLB này cũng hết cơ hội đạt thành tích cao tại các giải đấu trong nước ở mùa giải 2025-2026.

Tuy nhiên, Thanh Hóa và Hải Phòng còn đối mặt nỗi lo lớn hơn khi phải gửi tài liệu hoàn thiện các tiêu chí tài chính, nhân lực hành chính cho Ban Cấp phép VFF chậm nhất vào ngày 22-5. Quá thời hạn nêu trên, nếu hai đội không hoàn thiện hồ sơ, Ban Cấp phép VFF sẽ thu hồi giấy phép tham dự V-League 2026-2027.

Ngoài ra, căn cứ vào đơn đăng ký tham gia thực hiện cấp phép tham dự giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027 của các CLB, Quy chế cấp phép của AFC, VFF cùng các tài liệu liên quan, Ban Cấp phép đã thống nhất cấp phép cho 10 CLB tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027 do đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

Các CLB được cấp phép gồm Becamex TPHCM, Hà Nội FC, CAHN, CA TPHCM, Hà Tĩnh, HAGL, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng và Viettel FC.

Ngoài ra, Ban Cấp phép cũng cấp phép có điều kiện cho Bắc Ninh tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027. Bắc Ninh có trách nhiệm đăng ký và sử dụng sân vận động đã được xác định đủ điều kiện làm sân nhà trong trường hợp thi đấu tại giải cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027.

Theo yêu cầu của AFC, chậm nhất ngày 31-5, VFF phải báo cáo AFC danh sách các CLB được cấp phép tham dự giải đấu cấp CLB mùa giải 2026-2027.

HỮU THÀNH

