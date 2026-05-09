Thanh Hóa và Hải Phòng bị Ban cấp phép VFF cảnh báo

Chiều ngày 8-5-2026, Ban Cấp phép LĐBĐ Việt Nam (VFF) họp quyết định cấp phép cho câu lạc bộ tham dự giải Vô địch Quốc gia mùa giải 2026-2027. Qua đó, hai CLB Thanh Hóa và Hải Phòng cùng các đội đang tranh thăng hạng V-League mùa tới là Đồng Nai và Bắc Ninh nằm trong danh sách “Cấp phép có điều kiện”.

Đại diện Lãnh đạo VFF tham dự cuộc họp có ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch; Ban Cấp phép gồm có PGS.TS Phạm Ngọc Viễn – Trưởng Ban Cấp phép, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Trưởng Ban Cấp phép, ông Dương Nghiệp Khôi – Ủy viên Ban Cấp phép, ông Nguyễn Duy Quảng – Ủy viên Ban Cấp phép (dự họp trực tuyến), Ban Giải quyết Khiếu nại Cấp phép (GQKNCP) gồm ông Lê Đăng Tùng, Trưởng Ban, Nguyễn Hải Hường – Phó Trưởng Ban QGKNCP, …

Tại cuộc họp lần này, các thành viên Ban Cấp phép đã đưa ra các quyết định cấp phép cho CLB tham dự giải Vô địch quốc gia mùa giải 2026-2027. Theo đó, Ban Cấp phép thống nhất:

1. Cấp phép cho 12 CLB tham dự giải VĐQG mùa giải 2026-2027 gồm: CLB Bóng đá Becamex TPHCM; CLB Bóng đá Công an Hà Nội; CLB Bóng đá Công an TPHCM; CLB Bóng đá Hà Nội; CLB Bóng đá Hà Tĩnh; CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai; CLB Bóng đá Nam Định; CLB Bóng đá Ninh Bình; CLB Bóng đá PVF-CAND; CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An; CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng; CLB Bóng đá Thể Công – Viettel.

2/ Cấp phép có điều kiện cho 4 CLB tham dự giải VĐQG mùa giải 2026-2027 gồm: CLB Bóng đá Đồng Nai; CLB Bóng đá Bắc Ninh; CLB Bóng đá Hải Phòng; CLB Bóng đá Thanh Hóa.

– Đối với CLB Bóng đá Hải Phòng và CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, chậm nhất ngày 22-5-2026 hai CLB phải gửi tài liệu hoàn thiện tiêu chí tài chính, nhân lực hành chính. Quá thời hạn nêu trên, CLB không hoàn thiện hồ sơ sẽ bị Ban Cấp phép thu hồi Giấy phép.

