Hai trọng tài FIFA Malaysia sẽ điều hành các trận trên sân Pleiku và Bình Dương ở vòng 25 V-League

Trước các cuộc so tài được dự báo sẽ gay cấn trên các sân Pleiku và Bình Dương ở vòng 25 LPBank V-League 2025-2026, Công ty VPF sẽ mời hai trọng tài FIFA người Malaysia sang tham gia điều hành.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali. Ảnh: VPF
Cụ thể là trận HA.GL – Hà Nội FC và Công an TPHCM – Thể Công Viettel. Qua đó, cuộc so tài trên sân Bình Dương sẽ do trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman sẽ điều hành, còn trọng tài Razlan Joffri Bin Ali được giao cầm còi trận HA.GL gặp Hà Nội FC.

Ông Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (sinh năm 1995) là gương mặt trọng tài trẻ của Malaysia. Từ đầu mùa giải 2025-2026, Trọng tài này đã hai lần đảm nhiệm Trọng tài VAR tại các trận đấu của Công an Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội (vòng 15), mới đây nhất là Trọng tài chính trận HA.GL gặp PVF-CAND (vòng 22).

Trong khi đó, Razlan Joffri Bin Ali cũng là cái tên quen thuộc với khán giả V-League. Trọng tài FIFA sinh năm 1985 có nhiều năm kinh nghiệm điều hành các trận đấu quốc tế của AFC và thường xuyên được mời làm nhiệm vụ tại các trận cầu trọng điểm ở Việt Nam. Từ đầu mùa giải 2025-2026, ông đã tham gia điều hành nhiều trận đấu đáng chú ý như Công an Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12), Thanh Hóa gặp PVF-CAND (vòng 20), gần đây nhất là trận SHB Đà Nẵng gặp Becamex TPHCM tại vòng 22.

Theo thông báo của VPF, có 5 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR tại vòng 25 LPBank V-League 2025-2026 gồm có: PVF CAND - Hải Phòng; HA.GL - Hà Nội FC; Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng; Công an TPHCM - Thể Công Viettel; Công an Hà Nội - Becamex TPHCM

LÊ ANH

