Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị kỷ luật vì pha thổi phạt 11m tưởng tượng ở vòng 24

Ngày 27-5, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chính thức phản hồi CLB Thể Công Viettel từ tình huống đội này bị thổi phạt 11m dẫn đến bàn thua trong cuộc so tài với CLB PVF CAND ở vòng 24 LPBank V-League vừa qua.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ điều hành trận TC Viettel - PVF CAND. Ảnh: VPF

Ở trận đấu giữa PVF CAND và Thể Công Viettel tại vòng 24, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã có quyết định xử phạt 11m có lợi cho đội khách và ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc. Cụ thể vào phút 20, Hà Văn Việt (VPF-CAND) bị ngã trong vòng cấm của Thể Công Viettel. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ đội khách tự vấp ngã chứ không hề có tác động từ cầu thủ đội chủ nhà.

Tình huống khá rõ ràng và trọng tài ở góc quan sát thuận lợi, nhưng bất ngờ sau khi xem VAR, trọng tài Trần Ngọc Nhớ khẳng định có sự tác động của cầu thủ Thể Công Viettel và cho đội khách hưởng quả đá phạt 11m. VFF khẳng định trọng tài đã sai trong tình huống này và sẽ không được phân công làm nhiệm vụ ở hai vòng còn lại của mùa giải.

Dù quyết định kỷ luật thế nào, Thể Công Viettel vẫn chưa an tâm trong cuộc đua giành ngôi Á quân mùa bóng khi đang bị 2 đội xếp theo sau thu hẹp khoảng cách còn 5 điểm trước hai vòng đấu cuối. Họ còn gặp thử thách lớn ở các vòng còn lại khi lần lượt gặp hai đại diện khác cùng ngành Công an là Công an TPHCM và Công an Hà Nội.

Từ quả phạt 11m tưởng tượng của trọng tài Ngọc Nhớ, PVF CAND đã có bàn mở tỷ số vào phút 20. Ảnh: VPF

Trong khi đó từ 1 điểm quý giá trên, PVF CAND tiếp tục giữ hy vọng đua trụ hạng khi đang thua Đà Nẵng 2 điểm và Becamex TPHCM 3 điểm. Đáng chú ý là đội bóng này như “lột xác” trong thời gian gần đây. Chuỗi 8 trận từ hòa đến thua đã kết thúc ở vòng 22 khi bất ngờ thắng HA.GL trên sân Pleiku, và nay là 1 điểm quý như “vàng” trước Thể Công Viettel.

Điều đáng ghi nhận là HLV Popov của đội chủ nhà vốn rất cá tính, nhưng do vừa trở lại cabin chỉ đạo sau 3 trận bị kỷ luật vì… phản ứng trọng tài, lần này đã phản ứng ôn hòa hơn.

QUỐC CƯỜNG