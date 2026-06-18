CLB Ninh Bình chia tay HLV người Hàn Quốc

Sau khi kết thúc mùa bóng 2025-2026, CLB Ninh Bình đã chính thức nói lời chia tay với HLV Bae Ji-won, người vốn là cựu trợ lý HLV Park Hang-seo và đến với Ninh Bình từ giữa mùa bóng vừa qua.

Ông Bae Ji-won có hai tháng làm việc tại CLB Ninh Bình khi được mời về thay cho HLV Vũ Tiến Thành. Đó cũng là thời điểm ghế HLV trưởng ở đội bóng này liên tục biến động.

Khi đến CLB Ninh Bình, ông Bae Ji-won được đăng ký chức danh HLV trưởng và Giám đốc kỹ thuật là ông Vũ Tiến Thành. Trong 7 trận ngắn ngủi của bộ đôi này, Ninh Bình có 4 chiến thắng, hòa 2 và thua 1 trước khi có sự xuất hiện của HLV Chu Đình Nghiêm.

Cùng xuất hiện ở Ninh Bình với HLV Chu Đình Nghiêm còn có một số trợ lý nên cũng dự báo trước tương lai của HLV Bae Ji-won khi ông chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật thay cho ông Vũ Tiến Thành (về lại HA.GL).

Ninh Bình đứng hạng ba V-League 2025-2026.

Sáng 16-6, trang chính thức của CLB Ninh Bình xác nhận thông tin chia tay HLV Bae Ji-won. Đội bóng đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc và những đóng góp của HLV Bae Ji-won trong giai đoạn tăng tốc ở nửa sau mùa giải. “Dù thời gian gắn bó không dài, ông vẫn để lại dấu ấn tích cực bằng sự tận tâm và đóng góp quan trọng về chuyên môn”, CLB Ninh Bình viết.

Chia tay CLB Ninh Bình trong đợt này còn có chuyên gia phân tích Leal Del Ojo Nunez Juan Carlos.

QUỐC CƯỜNG