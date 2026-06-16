Đội tuyển Việt Nam và sức ép cạnh tranh vị trí ngày càng gia tăng

Từ danh sách 28 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik công bố để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, điều dễ nhận thấy khi đội hình đợt này vắng nhiều gương mặt quen thuộc, thậm chí có người vẫn còn cơ hội ra sân trong lần tập trung gần đây.

Thi đấu được nhiều vị trí cùng phong độ tốt, Hoàng Hên tiếp tục được gọi vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Đó là thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Pendant Quang Vinh, Bùi Tiến Dũng hay hai tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải. Trường hợp của Tiến Linh có thể dễ hiểu khi tay săn bàn này đã đánh mất phong độ ở V-League vừa qua. Những nỗ lực của tiền đạo mang số áo 22 này vào cuối mùa rất đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để tạo sự an tâm cho HLV Kim Sang-sik.

Tuấn Hải cũng vào đang trong giai đoạn gặp khó khăn trong việc tranh suất đá chính ở Hà Nội FC và ra sân không thường xuyên ở đội bóng này. Những thiếu hụt ấy không còn là điều đáng ngại cho ông Kim Sang-sik khi lúc này HLV người Hàn Quốc đang có trong tay Xuân Son, Tài Lộc, Đình Bắc và kể cả Việt Cường – tay săn bàn trẻ tuổi từ Becamex TPHCM. Ngoài ra còn có hộ công Hoàng Hên từ tuyến sau.

Chân sút trẻ Việt Cường tiếp tục được HLV Kim Sang-sik trao niềm tin

Hệ thống săn bàn đang trở nên hùng hậu, đội tuyển Việt Nam đang sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại đấu trường Đông Nam Á mà nhiệm vụ ngày càng khó khăn. Thứ nhất là Indonesia không còn vướng bận gì như ở vòng loại World Cup 2026 nên không cử đội hình mạnh nhất dự ASEAN Cup 2024 nên sẽ đưa lực lượng mạnh nhất; Thái Lan, Malaysia cũng đang âm thầm tái chuẩn bị lực lượng để chinh phục sân chơi Đông Nam Á.

Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam lúc này không chỉ cần mạnh ở hàng công mà cả sự đồng đều cho những tuyến còn lại. Cả từ chất lượng lẫn sự mới mẻ về con người khi mà đối phương đã “bắt bài” những miếng đánh chủ lực từ HLV Kim Sang-sik.

CLB Công an TPHCM giới thiệu hai tân binh vừa nhập tịch là Patrick Lê Giang và Đăng Khoa cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB

Điều đó đã có lời giải từ hai cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên và Đăng Khoa. Thi đấu ở tiền vệ chạy cánh, Hoàng Hên không chỉ thể hiện sức bền mà còn cả năng săn bàn hiệu quả trong đội hình Hà Nội FC. Chân sút này đã giúp nhiều cho HLV Kewell trong nỗ lực đưa Hà Nội FC vào top 5 chung cuộc. Và cũng chính có được Hoàng Hên mà giải lần này, HLV Kim Sang-sik đã không gọi cầu thủ Việt kiều Pháp Pendant Quang Vinh, vốn chạy biên trái ở CLB CAHN và đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua.

Ông Kim lúc này không chỉ có trong tay Hoàng Hên chuyên trị biên trái mà còn có Văn Hậu đá tốt ở hai vai, tiền vệ trái hoặc hậu vệ. Thế nên không quá lo ngại từ những thay đổi này. Tương tự như vậy là Đăng Khoa, tiền vệ đã giải quyết nhiều vấn đề cho CLB Công an TPHCM trong thời điểm Tiến Linh mất phong độ. Điểm cộng của Đăng Khoa là khả năng dâng cao, áp sát vòng 16m50 gây áp lên hàng phòng ngự đối phương và ghi bàn hiệu quả.

Đoàn Văn Hậu thể hiện phong độ tốt khi vừa trở lại sân cỏ sau thời gian điều trị chấn thương. Ảnh: CAHNFC

Chưa dừng lại ở đó, cuộc cạnh tranh vị trí còn lan xuống khu vực thủ môn khi trong thời gian qua bóng đá Việt Nam liên tiếp chào đón cầu thủ nhập tịch. Gần nhất là Patrick Lê Giang, cầu thủ vừa góp công lớn đưa CLB Công an TPHCM vô địch Cúp Quốc gia. Lê Giang xứng đáng để được trao cơ hội thể hiện mình tại ASEAN Cup lần này bên cạnh thủ môn trẻ Trung Kiên và gương mặt kỳ cựu Văn Lâm.

QUỐC CƯỜNG