CLB Công an Hà Nội nhận nhiều giải thưởng tại mùa bóng 2025-2026

Ngày 15-6, Công ty VPF đã tổ chức lễ trao giải cho các danh hiệu cao nhất tại V-League, giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2025-2026. Đồng thời công bố, trao thưởng cho các cá nhận được vinh danh.

Thủ quân Nguyễn Quang Hải, đại diện CLB Công an Hà Nội nhận Cúp vô địch V-League 2025-2026 từ ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF chia sẻ: “Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã không ngừng đổi mới, từng bước khẳng định vị thế, nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và giá trị thương mại của các giải đấu. Những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh từ sự nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ những người làm bóng đá, cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý, đối tác, nhà tài trợ và người hâm mộ trên cả nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các giải đấu, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam”.

Mang thông điệp “Vinh danh cống hiến – Kiến tạo tương lai”, V-League Awards 2026 là dịp tôn vinh những nỗ lực, cống hiến và thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân sau một mùa giải đầy cảm xúc. Đồng thời, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, kể từ mùa giải đầu tiên 2000-2001. Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển, mà còn là động lực để bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếp tục vươn tới những mục tiêu mới, hướng tới tương lai và hội nhập sâu rộng với bóng đá thế giới.

Nguyễn Quang Hải nhận giải Cầu thủ xuất sắc V-League 2025-2026

Ở phần vinh danh trao giải, các nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội đã khép lại mùa giải đáng nhớ khi ngoài danh hiệu vô địch V-League, họ được trao giải Fair-play cùng các giải cá nhân, gồm: HLV xuất sắc (Polking), Cầu thủ xuất sắc (Nguyễn Quang Hải), Cầu thủ trẻ xuất sắc (Nguyễn Đình Bắc) và Vua phá lưới (Alan Sebastiao), Bàn thắng đẹp nhất (Đoàn Văn Hậu).

Chủ tịch công ty VPF Trần Anh Tú trao Cúp vô địch Quốc gia cho đại diện CLB Công an TPHCM.

Đây cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2025-2026. Cũng tại buổi lễ, VPF công bố đội hình tiêu biểu của giải. Danh sách gồm:

Thủ môn: Nguyễn Filip (Công an Hà Nội)

Hậu vệ: Quang Vinh (Công an Hà Nội), Xuân Mạnh (Hà Nội FC), Nhật Minh (Hải Phòng), Colonna (TC VietteL)

Tiền vệ: Quang Hải, Đình Bắc (Công an Hà Nội), Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC), Hoàng Đức (TC Viettel),

Tiền đạo: Alan Sebastiao (Công an Hà Nội), Vinicius (TC Viettel).

QUỐC CƯỜNG