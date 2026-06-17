VAR ZONE: Football Jersey Event 2026 quyên góp được 42 triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện

Cuối tuần rồi, tại Urban Hub bên bờ sông Sài Gòn, gần Bến Nhà Rồng, Lễ hội áo đấu bóng đá - VAR ZONE: Football Jersey Event diễn ra sôi động trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, thu hút đông đảo CĐV, người hâm mộ và những ai quan tâm đến việc mua - bán, sưu tầm áo đấu từ các đội bóng trên thế giới.

Danh thủ Việt Thắng và Minh Phương tham gia sự kiện

MC Hoàng Rapper, một trong những thành viên BTC đã có chia sẻ về Lễ hội áo đấu bóng đá lần 2 này: “Ý tưởng tạo ra một lễ hội mang màu sắc bóng đá và thể hiện được đam mê sưu tầm áo đấu cũng như các vật phẩm liên quan đến môn thể thao vua được anh Trần Minh Quân, tôi cùng những người bạn thân ấp ủ từ rất lâu và thực hiện lần đầu vào ngày 5-5-2024, với tên gọi là JERSEY FESTIVAL VIETNAM 2024”.

“Sau những chuyến du lịch và tham gia những sự kiện bóng đá ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia... chúng tôi cảm nhận và học hỏi được tinh thần đam mê, ý thức cổ vũ, văn hóa sưu tầm, phong cách trưng bày, quy mô triển lãm vô cùng độc đáo, và hoành tráng của fan bóng đá đến từ các nước bạn”.

“Áo đấu và kỉ vật bóng đá không chỉ là dụng cụ thể thao hay phụ kiện thời trang, đó là lịch sử, là văn hóa, là tài sản quốc gia, là niềm tự hào của địa phương hay cả dân tộc. Các quốc gia có nền bóng đá phát triển đều xây dựng những bảo tàng lưu trữ, trưng bày di sản thể thao để tôn vinh thành tích và trân trọng sự cống hiến của các thế hệ VĐV qua từng đấu trường”.

“Đó chính là động lực, nguồn cảm hứng để chúng tôi từng bước kết nối khán giả hâm mộ bóng đá và những nhà sưu tầm tạo nên một cộng đồng đam mê chân chính, lành mạnh, có giá trị tích cực và tôn trọng lẫn nhau. Qua đó nâng cao ý thức người tiêu dùng luôn sử dụng sản phẩm thể thao chính hãng, giúp kích cầu thương mại cho kinh tế nước nhà”.

“Sau 2 năm kể từ lần tổ chức đầu tiên, chúng tôi quyết định mở ngày hội triển lãm áo đấu bóng đá lần thứ 2 ngay dịp khai màn FIFA World Cup 2026. Đây là thời điểm rất thích hợp để sự kiện được cộng hưởng bầu không khí yêu thích cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam dành cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Cũng là cơ hội dành cho những nhà sưu tập kì cựu lẫn trẻ trung cùng những thương hiệu thể thao Việt Nam được trình làng các mẫu áo đấu tâm huyết, các sản phẩm và ấn phẩm mới nhất về World Cup cũng như các huyền thoại bóng đá”.

“Ngay khi lên ý tưởng thực hiện ngày hội lần thứ 2, chúng tôi muốn chọn một tên gọi thật thích hợp, quen thuộc và dễ nhớ. Thế là chương trình VAR ZONE 2026 với thông điệp “From All To Goal” được ra đời - tất cả đều hướng đến mục đích chung vì cộng đồng đam mê bóng đá. Sự kiện được diễn ra vào hai ngày 13 và 14-6 do anh Trần Minh Quân, anh Lê Tấn Tài và MC Hoàng Rapper của JERSEY FESTIVAL VIETNAM đồng tổ chức với 2 đơn vị URBAN HUB - SINGLE STITCH”.

“Sau thời gian ngắn để kêu gọi đồng hành, VAR ZONE 2026 nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các thương hiệu thời trang, ứng dụng thể thao như 1ST FOOTBALL STORE, COOLMATE, TOTAL FOOTBALL VNG, MOTIVE, KAMITO, NHỆN SHOP, SPORTS FRAMING; cùng các đơn vị phân phối và cá nhân như BLV BÁ PHÚ, SON VT, JERSEY REVIEW, IVYLORY, RED CARD, BQP, HKT, TIỆM GÁC XÉP, CAO BACCU, KHO BÁU STORE; 92 ROOM; THANHVIX FOOTBALL; INNIT ARCHIVE; JERSEY FACTORY”.

“So với mùa đầu tiên, VAR ZONE 2026 định hình phong cách bóng đá đường phố; vật phẩm áo đấu mang tinh thần cổ điển, hoài niệm về những khoảnh khắc và biểu tượng của từng thời kỳ World Cup. Chương trình được xây dựng nội dung phong phú, đa dạng và hấp dẫn hơn với rất nhiều phần quà tặng dành cho khán giả tham gia tương tác online và offline”.

“Mỗi khung giờ là một hoạt động trải nghiệm thú vị, như cuộc bình chọn gian hàng ấn tượng nhất; các cuộc thi những mẫu áo đấu giá trị quý hiếm của đội tuyển Việt Nam, CLB quốc tế và ĐTQG trên thế giới; hay những buổi talkshow trao đổi nhiều thông tin và kiến thức bổ ích trong việc sưu tầm, thiết kế, sử dụng và quảng bá sản phẩm trang phục thể thao”.

“Khán giả cũng có rất là nhiều niềm vui bất ngờ với phần dự đoán kết quả trận đấu, bốc thăm trúng thưởng, gắp quà may mắn, chơi game bóng đá. Trong 2 ngày, gần 2.000 lượt khách tham quan đã đến trải nghiệm hơn 20 khu vực trưng bày tại Urban Hub”.

“Một trong những điều đặc biệt ý nghĩa của sự kiện cộng đồng VAR ZONE 2026 chính là phần đấu giá từ thiện để lan tỏa những giá trị nhân văn. Với 6 vật phẩm đấu giá, chương trình đã đấu giá và quyên góp thành công được 42.800.000 VNĐ. Trong số đó, 15.000.000 VNĐ được chuyển khoản trực tiếp cho Quỹ hỗ trợ Hội Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, và 27.800.000 được chuyển khoản trực tiếp cho Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam”.

“Trong tương lai, ban tổ chức Jersey Festival Vietnam cố gắng lựa chọn những thời điểm thích hợp để tổ chức định kỳ mỗi năm một lần ngày hội triển lãm áo đấu bóng đá có nội dung hấp dẫn như VAR ZONE 2026. Bên cạnh đó là khát khao tiếp tục kết nối và nhân rộng quy mô của cộng đồng đam mê bóng đá Việt Nam thêm lớn mạnh, bền vững, văn minh và đoàn kết”.

Đ.Hg. (ghi)