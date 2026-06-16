Trải nghiệm xem World Cup trực tiếp trên đất Mỹ của CĐV Việt Nam

Anh Lê Hữu Hạnh, Giám đốc Công ty Asia Topsport, chuyên đại diện cho các cầu thủ nước ngoài tại Việt Nam đang trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời và đáng nhớ nhất ở trong cuộc đời của mình. Anh đang du ngoạn trên đất Mỹ, lần đầu tiên thưởng thức trực tiếp một kỳ giải World Cup.

Anh Hạnh và một nữ CĐV nước ngoài

Mới đây nhất, anh Hạnh bay đến thành phố Houston (là thành phố đông dân nhất của bang Texas), mua vé vào sân NRG xem trực tiếp trận Đức thắng hủy diệt Curacao 7-1, rồi qua đó, chính thức vượt mặt Brazil để trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở các VCK World Cup - 239 bàn (hơn Brazil 1 bàn)

Lựa chọn mua vé để chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử của đấu trường FIFA World Cup đã cho thấy “sự mát tay” của anh Hạnh trong nhiều lĩnh vực, và trong cả hoạt động tìm kiếm để giới thiệu cầu thủ nước ngoài về Việt Nam thi đấu tại V-League. Anh Hạnh đã có vài lời chia sẻ với lại SGGP Thể thao Online.

“Lần đầu tiên được xem trực tiếp World Cup trên đất Mỹ, với tôi thật tuyệt vời. Giải đấu đã được tổ chức quá hoành tráng, quá đã. Mặt sân quá đẹp, mặt cỏ ở trên sân quá mượt. Fan cuồng nhiệt liên tục hò hét xuyên suốt trận đấu. Cách tổ chức chuyên nghiệp. Quả là trải nghiệm đáng nhớ ở Houston”.

“Điều tôi ấn tượng hơn chính là, không chỉ cách tổ chức trong sân đấu, cách điều phối giao thông, cơ sở hạ tầng, bảo vệ an ninh bên ngoài sân đấu cũng rất chỉn chu. Đường đi - di chuyển khá là thuận tiện dù lượng người cực đông. Đội ngũ an ninh, bảo vệ làm việc chuyên nghiệp, tạo cảm giác an tâm và thoải mái”.

“Đây không chỉ là một trận bóng đá đơn thuần, mà thực sự là một trải nghiệm thể thao đẳng cấp thế giới - rất đáng nhớ và khó thể quên. Tôi chỉ mới xem được trận Đức và Curacao. Còn thêm trận Neymar (Brazil sẽ đá với Haiti) nữa, nhưng là ở thành phố khác. Mỹ quá rộng, 1 bang gần bằng Việt Nam, bay nội địa hàng tiếng, có khi 7 tiếng đồng hồ”.

Anh Hạnh hứa hẹn sẽ tiếp tục kể về trải nghiệm của mình ở những dịp sau. SGGP Thể thao Online chúc anh có chuyến hành trình tận hưởng thú vị nhất, lưu giữ nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong kỳ World Cup lịch sử diễn ra tại Bắc Mỹ, giải đấu hiện có rất nhiều người Việt đã - đang bay sang tìm kiếm trải nghiệm của riêng mình, như Blogger bóng đá Brasil Nguyễn...

Đ.Hg. (ghi)