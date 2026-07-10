Justin Bieber, Shakira và BTS hát ở trận chung kết World Cup 2026

Các ca sĩ Justin Bieber, Madonna, Shakira hay BTS trở thành những nhân vật chính của chương trình biểu diễn giữa giờ trong trận chung kết World Cup 2026, đánh dấu lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có “halftime show” theo mô hình tương tự Super Bowl.

Nữ ca sĩ Shakira dự khán các trận đấu của Argentina tại World Cup 2026

Thông tin vừa được FIFA công bố. Chương trình sẽ diễn ra ngày 19-7 trên sân New York New Jersey (Mỹ), nơi đăng cai trận chung kết World Cup 2026.

Ngoài 4 ca sĩ chính gồm Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS, chương trình còn có sự góp mặt của Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel cùng dàn hợp xướng PS22 Chorus kết hợp với ban nhạc Coldplay. Toàn bộ màn trình diễn kéo dài khoảng 11 phút và do Chris Martin, giọng ca chính của Coldplay, đảm nhiệm vai trò giám tuyển nghệ thuật.

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, sự kiện không chỉ là màn kết hợp giữa bóng đá và âm nhạc mà còn hướng đến mục tiêu gây quỹ cho giáo dục toàn cầu thông qua Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen. Ông cho biết hơn 50 triệu USD đã được huy động và FIFA sẽ trích 1 USD từ mỗi vé bán ra của World Cup 2026 để đóng góp cho quỹ.

“Không có điều gì quan trọng hơn giáo dục. Chúng tôi tự hào khi Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS cùng tham gia chương trình biểu diễn giữa giờ nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên khắp thế giới”, ông Infantino nói.

Còn nam ca sĩ Justin Bieber cho biết anh vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh và càng ý nghĩa hơn khi chương trình góp phần giúp nhiều trẻ em có cơ hội đến trường.

Trong khi đó, Burna Boy chia sẻ việc đại diện châu Phi biểu diễn tại chương trình giữa giờ đầu tiên của trận chung kết World Cup là niềm tự hào lớn, đồng thời khẳng định âm nhạc có thể tạo ra những thay đổi tích cực thông qua giáo dục.

FIFA cũng xác nhận các nhân vật nổi tiếng từ Sesame Street và The Muppets sẽ xuất hiện trong chương trình nhằm truyền tải thông điệp về quyền được học tập của trẻ em trên toàn thế giới.

Halftime Show của chung kết World Cup 2026 do Global Citizen sản xuất với sự hợp tác của Live Nation và Done + Dusted. Đây được xem là bước đi mới của FIFA nhằm đưa trận chung kết World Cup trở thành sự kiện giải trí toàn cầu, kết hợp thể thao, âm nhạc và các hoạt động cộng đồng theo mô hình đã thành công tại Super Bowl.

Tin liên quan World Cup 2026: Nhịp đập bóng đá sôi động ở Fan Fest

HỮU THÀNH