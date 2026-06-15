World Cup 2026: Nhịp đập bóng đá sôi động ở Fan Fest

Có mặt tại các tọa độ lễ hội nóng nhất của World Cup 2026, chúng tôi ghi nhận những lát cắt đầy màu sắc từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại các FIFA Fan Festival (Fan Fest), nơi định nghĩa rõ nhất tính bản xứ của 3 nước đồng chủ nhà.

Khu Fan Fest luôn sôi động tại thành phố Toronto, Cannada (ẢNH: NVCC)

Điểm thú vị là 3 khu vực Fan Fest mang ba sắc thái rất khác nhau. Nếu Mexico là lễ hội đường phố Mỹ Latin, Canada mang dáng dấp một buổi picnic đa văn hóa thì Mỹ lại giống một đại nhạc hội khổng lồ.

Lễ hội bóng đá ở Zocalo

Quảng trường Zocalo (thành phố Mexico City) những ngày này đã biến thành "ngôi đền bóng đá" theo đúng cách người Mexico vẫn làm mọi thứ: ồn ào và màu sắc. Nơi đây được xem là Fan Fest (khu vực cổ động ngoài trời) lớn nhất của World Cup 2026. TP Mexico còn lên kế hoạch hơn 1.000 sự kiện chính thức trong suốt giải, bao gồm các "Lễ hội bóng đá" miễn phí tại các khu dân cư, nơi mà giới chức Mexico City gọi là "World Cup dành cho người dân". Tuy nhiên, ai cũng muốn đến Zocalo, vì người Mexico biến bóng đá thành một ngày hội cộng đồng ở nơi đây.

Chúng tôi đến từ sáng sớm ngày khai mạc (ngày 11-6). Màu áo xanh lá El Tri (biệt danh của đội tuyển Mexico) chiếm tuyệt đại đa số. Từ những chiếc áo cũ bạc màu của các kỳ World Cup trước xen lẫn áo mới tinh. Ai cũng đội sombrero, chiếc mũ rộng vành của người Aztec cổ. Hàng trăm người xếp hàng dài trên phố Madero và Simon Bolivar để vào, trong đó có cổ động viên từ các bang xa như Yucatan và Chihuahua vừa xếp hàng vừa hô vang "Viva México!".

Khi các ca sĩ Shakira, Burna Boy và Balvin hát khai màn trước hơn 80.000 khán giả trên sân Azteca, tại Zocalo, chúng tôi chỉ nghe tiếng trống Banda và các làn điệu Banda El Recodo - nhạc dân gian miền Tây Mexico. Rồi khi trận đấu bắt đầu, tiếng kèn đồng rền vang. Hàng ngàn người nhún vai, giậm chân và hát... Cổ động viên tên Carlos (54 tuổi), mặc áo đấu Mexico từ năm 1986, mũ sombrero thêu hình Azteca nói với nụ cười tươi tắn: "Tôi đã chờ khoảnh khắc này từ năm 1986. Bây giờ con trai tôi lại được sống trong World Cup trên quê hương". Bên cạnh ông là Alejandro, sinh viên đại học, vừa đánh trống vừa nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi xem đội nhà đá World Cup mà không phải ngồi trong phòng khách một mình".

Trong khi đó, Fan Fest tại Fort York (Toronto) giống một lễ hội mùa hè hơn. Các gia đình trải thảm cỏ, trẻ em chơi bóng, nhiều nhóm bạn mang theo cờ Bosnia, Croatia, Bồ Đào Nha hay Nigeria. Bóng đá ở Canada phản chiếu chính đất nước này: đa văn hóa. Một nhóm thanh niên Bosnia & Herzegovina mặc áo Canada đứng cạnh những cổ động viên người Philippines. Họ trao đổi về cầu thủ Alphonso Davies, nhưng cũng nói chuyện hockey và NBA (giải bóng rổ của Mỹ).

Đêm trước khai mạc, ban tổ chức mời các ngôi sao Bryan Adams, Wyclef Jean và Alanis Morissette lên sân khấu trong một đại nhạc hội chào World Cup. Nhưng không may, ngày khai mạc, trời lại đổ mưa dông. Khi màn hình lớn hiện thông báo yêu cầu sơ tán vì nguy cơ sét đánh, những tiếng thở dài vang lên khắp nơi. Ban tổ chức phải sơ tán toàn bộ khu Fan Fest. Hàng ngàn người dắt nhau chạy dưới mưa, nhưng họ vẫn tươi cười, vẫn hát vang. Canada có lẽ là nơi duy nhất mà người ta bị đuổi ra khỏi Fan Fest vì mưa gió mà vẫn thấy vui.

Khi Fan Fest là một thành phố thu nhỏ

Người hâm mộ bóng đá ở Miami (Mỹ) gọi Bayfront Park là "sân vận động thứ hai của Miami". Đây không chỉ là một sân vận động, mà là cả một thành phố thu nhỏ, có điều ngôn ngữ chung duy nhất là bóng đá. Fan Fest Miami khai mạc tại Bayfront Park ngay trung tâm Downtown, dọc theo vịnh Biscayne và sẽ diễn ra 23 ngày liên tục từ 13-6 đến 5-7, với màn hình LED khổng lồ phát sóng toàn bộ trận đấu của giải. Ban tổ chức dự kiến đón tới 30.000 lượt khách mỗi ngày.

Nhưng con số không nói được điều quan trọng nhất: màu sắc. Trong vòng một giờ đầu có mặt tại đây chờ trận đấu đầu tiên của tuyển Mỹ, chúng tôi đếm được áo đấu của ít nhất 20 quốc gia. Uruguay với xanh lam đứng cạnh Morocco đỏ thẫm; một nhóm người Brazil mặc áo vàng rực cười đùa với mấy người Hà Lan mặc áo cam chói. Góc kia, gia đình người Haiti vừa trải khăn ngồi vừa mở hộp cơm mang từ nhà. Miami vốn được mệnh danh là thành phố mà bốn châu lục gặp nhau, và trong những ngày này, "danh hiệu" đó hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Khu ẩm thực phản chiếu đúng bản sắc đó: thực đơn được thiết kế dựa trên những nền văn hóa, hương vị và cộng đồng đã định hình nên Miami. Một quầy bán cơm đen kiểu Cuba ngay cạnh món bánh truyền thống của Colombia, rồi đến patties Jamaica, ceviche Peru. Ăn một vòng quầy thức ăn ở đây gần như đủ thay cho một chuyến vòng quanh Nam Mỹ. Chúng tôi gặp Carlos - người Uruguay nhưng sống ở Miami đã 12 năm - đến Fan Fest cùng đứa con trai 7 tuổi. "Thằng bé sinh ra ở đây. Nó là người Mỹ, nhưng hôm nay nó phải biết mình là người Uruguay", Carlos chia sẻ.

STELLA YEN CHI (từ Toronto, Canada)