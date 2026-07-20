Dàn huyền thoại dự khán chung kết World Cup 2026

Theo lời mời từ FIFA, nhiều danh thủ của làng túc cầu đã có mặt trên sân MetLife (New York, Mỹ) để dự khán trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, diễn ra lúc 2 giờ sáng 20-7 (giờ Việt Nam)

Andres Iniesta đưa gia đình đến cổ vũ cho Tây Ban Nha

Trên trang chủ, FIFA đăng tải hình ảnh Ronaldo "béo", huyền thoại bóng đá Argentina vô địch World Cup 1978 Mario Kempes, cùng thế hệ vàng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh cao bóng đá thế giới 2010 gồm Xavi, David Villa, Fernando Llorente và Iker Casillas đứng chụp cúp vàng. Bên cạnh đó, các cựu tuyển thủ Tây Ban Nha khác như Fernando Hierro, Iker Casillas và Michel Salgado cũng xuất hiện tại khu VIP sân MetLife trong trang phục vest lịch lãm, sẵn sàng tiếp lửa cho đội tuyển quê hương.

Ở góc nhỏ sân MetLife, huyền thoại Andres Iniesta, người ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, có mặt từ rất sớm cùng gia đình. Cựu sao Barcelona chia sẻ bức ảnh cả nhà mặc áo đội tuyển Tây Ban Nha lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ngoài ra, Carles Puyol, Pepe Reina… đến trận chung kết với tư cách chuyên gia phỏng vấn cho các đài truyền hình. Sự góp mặt của những tên tuổi từng nâng cao cúp vàng World Cup, dù ở bất kỳ vai trò nào, đã làm tăng sức hút cho trận đấu lịch sử giữa 2 ứng viên hàng đầu của bóng đá thế giới.

Bộ đôi danh thủ Tây Ban Nha Carles Puyol và Pepe Reina tham gia bình luận cho sóng truyền hình ngay trên sân MetLife

Với Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên họ trở lại trận chung kết World Cup sau 16 năm kể từ chức vô địch năm 2010. Thế hệ mới với những ngôi sao như Rodri và Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ viết tiếp trang sử, mang về danh hiệu thế giới thứ 2 cho "La Roja".

Ở phía bên kia chiến tuyến, Argentina bước vào trận đấu với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch giành được cách đây bốn năm. Dưới sự dẫn dắt của Lionel Messi, đại diện đến từ Nam Mỹ hướng đến cột mốc lịch sử với chức vô địch liên tiếp. Đây cũng có thể là trận đấu cuối cùng của Messi tại đấu trường World Cup, làm màn so tài trên sân MetLife càng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ toàn cầu.

HỮU THÀNH