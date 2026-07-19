Cháy rừng ở Canada khó đe dọa New York, thời tiết trận chung kết “vẫn lý tưởng”

Chỉ còn vài giờ nữa, sân MetLife Stadium ở New Jersey sẽ là tâm điểm của thế giới khi Argentina và Tây Ban Nha bước vào trận chung kết World Cup 2026. Nhưng trong những ngày cuối cùng trước thềm sự kiện trọng đại, một nhân tố bất ngờ đã thu hút sự chú ý: khói từ các đám cháy rừng ở Canada và thời tiết khắc nghiệt tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

Trong những ngày qua, một làn khói dày đặc từ các vụ cháy rừng ở Canada đã bao phủ New York và New Jersey, khiến Thành phố New York có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới được đo vào thứ Sáu vừa qua. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cho các cầu thủ, ban tổ chức và hàng chục nghìn cổ động viên sẽ đến sân vận động.

Tuy nhiên, các nhà khí tượng học đã có những dự báo lạc quan. Tyler Roys, nhà khí tượng học cấp cao của AccuWeather, khẳng định: "Cơn bão sẽ phần lớn đẩy khói ra khỏi khu vực Đông Bắc trước trận chung kết". Ông dự báo chỉ có một lớp khói mờ nhạt còn sót lại, không đủ để gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Jeff Berardelli, nhà khí tượng học tại WFLA-TV, cũng đồng tình, cho rằng cơn bão sẽ "quét sạch bầu không khí" và chất lượng không khí sẽ được cải thiện đáng kể vào Chủ nhật, từ mức "không lành mạnh" xuống mức "vừa phải".

Mặc dù khói sẽ được cải thiện, nhưng một cơn bão lớn đã tràn qua New Jersey vào chiều thứ Bảy, kéo theo mưa lớn và sấm sét dữ dội, khiến buổi tập cuối cùng của Tây Ban Nha phải tạm hoãn. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã phải cho các cầu thủ tập luyện trong nhà theo đúng quy trình an toàn. FIFA cũng đã làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương để theo dõi tình hình.

Thời tiết vẫn lý tưởng cho một trận chung kết

Dù vậy, các chuyên gia dự báo rằng chính những cơn bão này lại là một yếu tố tích cực, vì chúng có tác dụng thúc đẩy không khí, đẩy khói ra xa và cải thiện chất lượng không khí. Thống đốc New Jersey, Mikie Sherrill, đã có những cảnh báo về nguy cơ gió mạnh, lốc xoáy, lũ quét và mưa đá, nhưng tình hình dự kiến sẽ ổn định trước giờ bóng lăn.

Trái ngược với những lo ngại, dự báo thời tiết cho trận chung kết vào lúc 15 giờ ngày Chủ nhật là gần như hoàn hảo. Nhiệt độ dự kiến khoảng 27°C, với gió nhẹ và độ ẩm thấp. "Bạn không thể yêu cầu một thời tiết đẹp hơn cho World Cup", ông Berardelli nhấn mạnh. Điều này sẽ tạo điều kiện lý tưởng cho một trận cầu đỉnh cao, nơi các cầu thủ có thể cống hiến hết mình mà không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

LONG KHANG