Hơn 100.000 người hâm mộ Na Uy, một cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần và một buổi tiếp đón Hoàng gia là cách thức chào đón đội tuyển bóng đá của họ như những người hùng trở về từ World Cup 2026.

Đội tuyển Na Uy được chào đón như những người hùng

Trận thua 1-2 trong hiệp phụ trước tuyển Anh vào thứ Bảy đã chấm dứt hành trình lịch sử của Na Uy ở vòng tứ kết, làm tan vỡ giấc mơ vào bán kết của các nước Bắc Âu. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản đất nước này ăn mừng những người hùng của mình. Đoạn video được đăng tải trên tài khoản Instagram của đội tuyển cho thấy các cầu thủ và nhân viên tụ tập quanh cửa sổ máy bay để nhìn những chiếc máy bay quân sự Na Uy hộ tống họ trở về Oslo, nơi một buổi tiếp đón long trọng đang chờ đón.

Đội tuyển Na Uy đã hạ cánh xuống sân bay trong tiếng chào đón truyền thống bằng vòi phun nước. Sự xuất hiện của ngôi sao Erling Haaland sau khi hạ cánh đã gây ra tiếng cười khi anh bước xuống cầu thang với thứ trông giống như một con gấu trúc nhồi bông… Lễ hội sau đó cũng bao gồm một cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần khi các cầu thủ và người hâm mộ cảm ơn nhau vì một mùa hè sẽ đi vào lịch sử bóng đá Na Uy.

Dòng người hâm mộ nhanh chóng lấp đầy quảng trường cung điện trước khi kéo dài xuống tận con phố chính, Karl Johans gate, khi đội tuyển có buổi tiếp kiến ​​Vua Harald. Dưới ánh nắng hè, đám đông khổng lồ đã lấp đầy khuôn viên Cung điện Hoàng gia vào đầu giờ chiều thứ Hai, với số người tham dự không chính thức ước tính hơn 100.000 người. Các thành viên hàng đầu của Hoàng gia nước này đã cùng hàng chục nghìn người hâm mộ Na Uy tham gia vào nghi thức “Đoàn người Viking” truyền thống, vốn đã trở nên nổi tiếng trong suốt giải đấu. Thái tử Haakon dẫn đầu đoàn người bằng cách đánh trống, giống như cách mà đội trưởng Martin Odegaard và Haaland đã làm sau những chiến thắng của đội tuyển tại World Cup.

Tuy nhiên, tiền đạo Haaland vắng mặt một cách đáng chú ý trong giai đoạn cuối của lễ ăn mừng, vì đã rời đi sớm. “Erling và Sander Berge phải bắt chuyến bay đã lên lịch trước của họ vì chuyến đi từ Mỹ của chúng tôi bị hoãn 4 tiếng”, HLV Stale Solbakken nói.

Na Uy đã lọt vào tứ kết World Cup nam lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này, đánh bại Brazil, đội từng 5 lần vô địch, ở vòng 16 trước khi bị Anh loại. Trong đó tiền đạo ngôi sao Haaland đã đạt đến đỉnh cao danh tiếng toàn cầu khi ghi 7 bàn thắng trong chiến dịch World Cup đầu tiên của Na Uy sau 28 năm.

LINH SƠN