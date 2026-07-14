Julian Alvarez, tuổi thơ bình dị nuôi dưỡng nhà vô địch World Cup

Sinh ra tại Calchin, một thị trấn nhỏ chỉ hơn 3.500 dân thuộc tỉnh Cordoba (Argentina), Julian Alvarez không lớn lên giữa những học viện bóng đá hiện đại hay điều kiện tập luyện lý tưởng. Tuổi thơ của tiền đạo sinh năm 2000 gắn liền với những con đường làng, sân bóng đá cộng đồng và các trận bóng vui đùa cùng 2 anh trai.

Tiền đạo Julian Alvarez trở thành người hùng của Arentina tại trận tứ kết World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Mẹ của Alvarez là giáo viên mầm non, còn cha làm nông rồi chuyển sang nghề vận tải. Không có điều kiện đặc biệt để đầu tư cho bóng đá, song gia đình luôn ủng hộ con trai theo đuổi đam mê. Còn sự bình yên của thị trấn nhỏ đã giúp Alvarez trải qua tuổi thơ hồn nhiên, gần gũi với thiên nhiên và và nuôi dưỡng cậu bé mang trong mình giấc mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sau này.

Ngay từ những ngày đầu mang cặp sách đến trường, Alvarez đã theo anh trai đến trường bóng đá Futuras Estrellitas. Trong lúc nhiều đứa trẻ cùng trang lứa nhanh chán hoặc chỉ xem bóng đá là trò chơi, cậu bé nhỏ con ấy lại dành hàng giờ ôm bóng, đá bóng và quan sát những người lớn tập luyện. Bóng đá cuốn hút cậu hoàn toàn. Dù vốn nhút nhát và ít nói, câu trả lời của Alvarez ở trường tiểu học chưa bao giờ thay đổi mỗi khi giáo viên hỏi về ước mơ: “Em muốn trở thành cầu thủ bóng đá”.

Những người từng dạy Alvarez đều nhớ đến hình ảnh cậu học trò trầm tính nhưng đặc biệt chăm chỉ. Sau mỗi buổi tập, khi đồng đội trở về nhà hoặc tham gia những hoạt động khác, Alvarez lại xin thầy vài quả bóng để tiếp tục luyện tập. Cậu tập dứt điểm bằng cả 2 chân, đánh đầu ở nhiều tư thế, sút phạt, đá phạt đền, rê bóng rồi chạy nước rút. Có những động tác rất cơ bản, nhưng cậu vẫn kiên trì lặp lại lặp lại thành thói quen.

Ở bất kỳ đội trẻ nào, Alvarez cũng là chân sút xuất sắc nhất. Có trận đấu khi mới 11 hoặc 12 tuổi, anh ghi cả 4 bàn thắng cho đội nhà, trong đó có một pha lập công bằng cú rabona đẹp mắt làm cả cầu thủ lẫn khán giả đội bạn đều đứng dậy vỗ tay. Sự chăm chỉ từ Alvarez gieo cho HLV Rafael Varas niềm tin cậu bé này có thể làm nên điều khác biệt, bởi trong học trò hội tụ cả kỹ năng, ý chí và khát vọng. Ông từng nói vui với bà ngoại Alvarez rằng: “Thằng bé này rồi sẽ cứu tất cả chúng ta”.

Tài năng ấy giúp tên tuổi Alvarez nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của River Plate, Boca Juniors và nhiều trung tâm đào tạo nổi tiếng tại Argentina. Tuy nhiên, gia đình Alvarez không vội đưa con trai rời quê. Họ muốn cậu bé tiếp tục tận hưởng tuổi thơ ở Calchin thay vì chịu áp lực quá sớm. Đến năm 15 tuổi, Alvarez mới quyết định chuyển tới River Plate để theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Quyết định ấy đã mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của chàng trai này.

Julian Alvarez chụp hình cùng Lionel Messi vào năm 2011. ẢNH: ROY NEMER

Vài năm sau, Alvarez có trận ra mắt đội 1 River Plate dưới thời HLV Marcelo Gallardo rồi từng bước khẳng định vị trí của mình trước khi chuyển sang Manchester City và sau đó là Atletico Madrid. Thành công của Alvarez không chỉ thay đổi cuộc đời anh mà còn giúp bóng đá quê hương “đổi đời”. Nhờ khoản kinh phí đào tạo từ các thương vụ chuyển nhượng của tiền đạo này, Calchin đã xây dựng được sân cỏ đạt chuẩn, hệ thống tưới tự động cùng nhiều hạng mục hiện đại phục vụ các thế hệ cầu thủ trẻ. Ngày càng nhiều em nhỏ tìm đến sân bóng với hy vọng có thể viết tiếp câu chuyện mà Alvarez đã bắt đầu.

Điều làm Alvarez được yêu mến không chỉ những danh hiệu hay thành tích đạt được cùng đội tuyển quốc gia hay CLB mà còn nằm ở lối sống chân thành, giản dị. Dù trở thành nhà vô địch World Cup 2022 và là ngôi sao của bóng đá thế giới, anh vẫn... là anh. Mỗi lần trở về Calchin, Alvarez dành phần lớn thời gian cho gia đình và bạn bè thay vì xuất hiện trước đám đông. Nếu biết tin Alvarez về quê, cả thị trấn sẽ kéo đến trước cửa nhà, và với tính cách hiền lành của mình, tuyển thủ Argentina sẵn sàng mở cửa đón từng người.

“Tôi tin rằng khi một người vươn tới đỉnh cao, cuối cùng họ vẫn sẽ trở về với cội nguồn. Đây là nơi Alvarez đã lớn lên. Đây là nơi cậu ấy học những bài học đầu tiên về cuộc sống. Văn hóa và gốc rễ của cậu ấy đều ở đây”, thị trưởng Claudio Caon trải lòng.

Biệt danh “Người nhện” của Alvarez cũng xuất phát từ tuổi thơ. Trong những trò chơi đuổi bắt, cậu luôn xuất hiện ở khắp nơi, chạy không biết mệt và khiến bạn bè có cảm giác như sở hữu nhiều tay chân hơn người khác. Sau này, biệt danh ấy càng trở nên nổi tiếng khi gắn với hình ảnh một tiền đạo hoạt động rất rộng trên sân.

HỮU THÀNH