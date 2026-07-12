Julian Alvarez: Argentina sẽ làm tất cả để giúp Messi thêm một lần vô địch World Cup

Tiền đạo Julian Alvarez, người hùng đưa Argentina vào bán kết World Cup 2026, khẳng định Argentina sẽ làm tất cả để giúp đàn anh Lionel Messi thêm một lần nâng cao chiếc cúp vàng thế giới.

Julian Alvarez trở thành người hùng của Argentina. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

“Chúng tôi sẽ làm tất cả để giúp Messi một lần nữa vô địch World Cup. Mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến vì anh ấy. Điều đầu tiên tôi làm sau khi ghi bàn là chạy đến ôm anh ấy”, Alvarez chia sẻ sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ ở trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào sáng 12-7 (giờ Việt Nam).

Phút 112 của hiệp phụ thứ 2, Alvarez nhận bóng từ cánh trái, đi bóng vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc đưa bóng găm vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Gregor Kobel bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup 2026 đã phá vỡ thế cân bằng, mở toang cánh cửa chiến thắng trước khi Lautaro Martinez ghi thêm bàn ở phút 120+1, ấn định thắng lợi 3-1 cho Argentina.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Alvarez lập tức chạy đến ôm Messi cùng HLV Lionel Scaloni trong khoảnh khắc đầy cảm xúc. Hình ảnh ấy phần nào phản ánh tinh thần đoàn kết của nhà đương kim vô địch trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Alvarez được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong 120 phút thi đấu với Thụy Sĩ, tiền đạo của Atletico Madrid còn thực hiện 3 cú sút, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 37/42, có 2 đường chuyền quyết định, 6 lần thu hồi bóng và đạt tỷ lệ chính xác 100% ở các đường chuyền dài cũng như những quả tạt.

Alvarez cũng thừa nhận bàn thắng mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn về mặt tâm lý: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều sau bàn thắng. Chúng tôi đã chiến đấu đến phút cuối. Mọi thứ trở nên rất phức tạp dù đội được chơi hơn người, nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng”.

Sau vòng bảng và trận đấu tại vòng 1/16, Alvarez liên tục bị chỉ trích vì khả năng dứt điểm thiếu sắc bén, cảm giác bóng không tốt và chưa tạo được sự kết nối như kỳ vọng với Messi. Tuy nhiên, HLV Scaloni vẫn đặt trọn niềm tin vào cậu học trò. Hai trận gần nhất, chân sút 26 tuổi tiếp tục được trao suất đá chính bên cạnh Messi, để rồi tỏa sáng ở trận gặp Thụy Sĩ.

Trong khi tiền đạo Lautaro Martinez, người ghi bàn ấn định tỷ số sau khi vào sân từ ghế dự bị, khẳng định Argentina chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Anh nói: “Đội bóng này luôn có thể cống hiến nhiều hơn nữa. Chúng tôi bước ra sân với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Có những thời điểm gặp khó khăn nhưng toàn đội vẫn giữ được sự kiên nhẫn và cuối cùng các bàn thắng đã đến”.

Còn trung vệ Cristian Romero nhấn mạnh: “Nếu không phải trải qua gian khổ thì chiến thắng sẽ chẳng còn ý nghĩa. Chúng tôi vô cùng tự hào về tập thể này và đại gia đình này”.

Tại vòng bán kết World Cup 2026, Argentina sẽ đụng độ với tuyển Anh.

HỮU THÀNH