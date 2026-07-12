Cầu thủ Thụy Sĩ bật khóc khi nhận thẻ đỏ vì ăn vạ ở tứ kết World Cup 2026

Phút 72 trong trận tứ kết giữa Argentina và Thuỵ Sĩ, trọng tài Joao Pinheiro (người Bồ Đào Nha) rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu Breel Embolo của đội bóng đến từ châu Âu vì hành vi ăn vạ.

Tiền đạo Breel Embolo bật khóc

Tình huống gây tranh cãi diễn ra sát đường biên Thuỵ Sĩ, khi Leandro Paredes có pha tranh chấp với Embolo. Ban đầu, trọng tài Pinheiro xác định lỗi trên mức cần thiết nên rút thẻ vàng đối với tiền vệ Argentina. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại băng hình qua VAR, ông xác định Paredes không phạm lỗi và hủy quyết định trước đó.

Thay vào đó, trọng tài rút thẻ vàng đối với Embolo vì xác định tiền đạo Thụy Sĩ đã cố tình ăn vạ để kiếm quả phạt. Do trước đó đã nhận thẻ vàng trong hiệp 1 sau pha vào bóng thô bạo với chính Paredes, Embolo nhận đủ 2 thẻ vàng và phải rời sân. Chân sút thuộc biên chế Rennes không giấu được sự thất vọng, bật khóc ngay trên sân trước khi được đồng đội dìu vào đường hầm.

Trước khi mất người, Thụy Sĩ vừa kịp tìm được bàn gỡ để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sau 2 cơ hội liên tiếp bị thủ thành Emiliano Martinez từ chối ở các phút 60 và 66, đội bóng đến từ châu Âu đã có bàn quân bình tỷ số ở phút 67. Dan Ndoye dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm sau đường kiến tạo của đội trưởng Granit Xhaka, đánh bại Martinez.

Ở chiều ngược lại, Argentina là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo lợi thế. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhà đương kim vô địch thế giới liên tục gây sức ép bằng những tình huống cố định. Lionel Messi thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu mở tỷ số. Pha kiến tạo này giúp Messi thiết lập cột mốc ấn tượng với 10 đường chuyền thành bàn tại các kỳ World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu.

Việc Embolo bị truất quyền thi đấu khiến Thụy Sĩ rơi vào thế bất lợi trong phần còn lại của trận đấu. Đây cũng không phải lần đầu World Cup 2026 chứng kiến VAR sửa sai sau tình huống trọng tài nhận định nhầm cầu thủ phạm lỗi. Trước đó, ở trận đấu giữa Mỹ và Paraguay tại vòng bảng, tổ trọng tài cũng thay đổi quyết định sau khi xem lại băng hình liên quan đến Tim Ream và Miguel Almiron.

Đội thắng ở trận đấu giữa Argentina và Thuỵ Sĩ sẽ gặp tuyển Anh ở vòng bán kết World Cup 2026.

HỮU THÀNH