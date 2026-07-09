Hành trình đến tứ kết của Argentina với 5 trận đấu, 14 bàn thắng, Lionel Messi lần lượt vượt qua Luca Zidane, David Alaba, Vozivnha và Salah

⚽ Ngày 17/6, Argentina có trận xuất quân World Cup 2026 và đối thủ đầu tiên là Algeria, Messi đã sớm hoàn tất cú hattrick cho riêng mình ở World Cup 2026. Trận này Argentina thắng Algeria thuyết phục với tỷ số 3-0:

⚽ Trận đấu thứ 2, Argentina gặp tuyển Áo. Ở trận này ngay từ phút thú 7, Messi được hưởng penalty nhưng anh thực hiện không thành công, đây là pha sút phạt penalty không thành công đầu tiên của ngôi sao này. Trận này, Messi tỏa sáng cú đúp giúp Argentina thắng tuyển Áo tỷ số 2-0:

⚽ Ở trận đấu thứ 3 của vòng bảng J, Argentina gặp đại diện khu vực Tây Á là Jordan. Trận đấu này ngôi sao Lionel Messi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina, với 3 chiến thắng tuyệt đối giúp Argentina dẫn đầu bảng J với thành tích 9 điểm, 8 bàn thắng, 1 bàn thua và cựu binh Messi đóng góp 5/8 bàn thắng cho đoàn quân HLV Lionel Scaloni:

⚽Bước vào vòng knock-out đầy kịch tính nhưng với thành tích vòng bảng của Argentina thuộc tốp đầu nên khi gặp "Chú ngựa ô" tuyển Cape Verde với tâm thái thong dong. Ngược lại "Chú ngựa ô" Cape Verde được xem là hiện tượng khi góp mặt vòng 1/32 này đã tiếp tục gây bất ngờ cho các khán giả Argentina phải 1 phen thót tim khi chơi sòng phẳng, thậm chí hay hơn Argentina. Chiến thắng chung cuộc tỷ sổ suýt sao 3-2 trong tận 120 phút thi đấu, các cầu thủ Cape Verde đã bào mòn rất nhiều sức lực Argentina và nhất là thủ môn Vozinha đã để lại dấu ấn không thể quên cho Messi. "Chú ngựa ô" Cape Verde hiên ngang rời giải trong vị thế ngẩn cao đầu:

- Messi mở tỷ số 1-0 cho Argentina

- Phút 59_Deroy Duarte gỡ hòa 1-1 cho Cape Verde:

- Phút 103, cầu thủ vào thay người Sidny Lopes Cabral có cú sút xa, bóng đi vòng cung đẹp mắt như siêu phẩm vào góc xa và gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde

⚽ Bước vào vòng 1/8 tranh vé bán kết, Argentina đối đầu Ai Cập và Messi so tài cùng Mohamed Salah. Chân sút Yasser Ibrahim sớm mở tỷ số cho Ai Cập và pha bóng tiếp theo Messi được hưởng quả penalty nhưng đã thực hiện không thành công, đây là lần thứ 2 ở World Cup 2026 Messi bỏ qua cơ hội ghi bàn trên chấm 11m. Zaki Abdelraouf nhân đôi cách biệt 2-0, qua đó dệt mộng chiếc vé bán kết cho Ai Cập. Mọi chuyện dường như kết thúc với Argentina và Messi nhưng phép màu đả xảy ra. Lần lượt Romero, Messi, Fernandez xuất thần ngược dòng ở phút bù giờ. Chiến thắng 3-2 lịch sử đầy kịch tính của Argentina đã làm HLV Lionel Scaloni không cầm được nước mắt khi phỏng vấn:

⚽ Với chiến thắng như "Trở về từ cõi chết" của Argentina cùng sự thăng hoa của Messi sẽ là hành trang tuyệt vời của HLV Lionel Scaloni khi đối đầu cùng Thụy Sĩ tranh vé bán kết World Cup 202. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 8g00 ngày 12-7 tới.

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NHI HUỲNH (tổng hợp)