Giành chiến thắng ngược dòng kinh điển, Messi dẫn dắt Argentina vào tứ kết

Dù đá hỏng quả phạt đền trong hiệp 1 và Argentina bị dẫn trước 2 bàn, nhưng Lionel Messi vẫn dẫn dắt nhà đương kim vô địch tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục và xứng đáng được ví là "kinh điển" của đấu trường World Cup trước Ai Cập, kiêu hãnh tiến vào tứ kết.

Argentina lội ngược dòng thắng Ai Cập để vào tứ kết World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Bước vào trận đấu trên sân Mercedes Benz (Atlanta, Mỹ), Argentina được đánh giá cao hơn nhưng sớm gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công sắc bén của Ai Cập. Ngay phút 15, Yasser Ibrahim bật cao đánh đầu hiểm hóc từ tình huống phạt góc, đánh bại Emiliano Martinez để mở tỷ số cho đại diện đến từ châu Phi.

Biến cố tiếp tục đến với Argentina ở phút 21 khi đội bóng Nam Mỹ được hưởng phạt đền sau tình huống Tagliafico bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Messi thực hiện cú sút không đủ hiểm và bị thủ thành Shobeir đoán đúng hướng, cản phá thành công. Đây là lần thứ 4 siêu sao 39 tuổi đá hỏng phạt đền tại các kỳ World Cup, đồng thời khiến Argentina bỏ lỡ cơ hội sớm gỡ hòa.

Thủ môn Shobeir cản phá cú sút phạt đền của Messi

Không chỉ cản phá quả phạt đền của Messi, Shobeir còn liên tiếp có những pha cứu thua xuất thần trước các cú dứt điểm của Alvarez, Mac Allister và các đồng đội, giúp Ai Cập bảo toàn lợi thế 1-0 sau hiệp thứ nhất.

Sau giờ nghỉ, Argentina tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng lại nhận thêm gáo nước lạnh. Phút 67, từ pha phản công mẫu mực với dấu ấn của Mohamed Salah và Hassan, Mostafa Zico dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Ai Cập. Bàn thắng giúp Zico vơi đi sự tiếc nuối, khi chính anh trước đó 8 phút bị từ chối bàn thắng do VAR xác định Attia đã phạm lỗi với Lisandro Martinez ở đầu tình huống.

Ai Cập gây ra nhiều khó khăn cho Argentina

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Phút 79, Messi thực hiện quả tạt chuẩn xác để Cristian Romero đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho Argentina. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 5 phút sau, chính Messi đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sau pha phối hợp của Lautaro Martinez và Julian Alvarez, đội trưởng Argentina bắt volley cực mạnh tung nóc lưới Shobeir, ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 83.

Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng khi đôi bên liên tục ăn miếng trả miếng. Đến phút bù giờ thứ 2, Argentina hoàn tất màn ngược dòng. Từ pha phản công nhanh, Enzo Fernandez băng vào đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt bên cánh phải, ấn định chiến thắng 3-2 cho đại diện Nam Mỹ.

Messi toả sáng vào cuối trận, đưa Argentina ngược dòng giành chiến thắng đầy cảm xúc

Bàn thắng quyết định gây nhiều tranh cãi khi các cầu thủ Ai Cập cho rằng Mac Allister đã phạm lỗi với Hamdi Fathy trước khi Argentina tổ chức phản công. Phản ứng quyết liệt khiến thủ môn Shobeir phải nhận thẻ vàng, trong khi một thành viên ban huấn luyện Ai Cập bị truất quyền chỉ đạo từ trọng tài Francois Letexier (người Pháp).

Vượt qua Ai Cập sau màn lội ngược dòng kịch tính và giàu cảm xúc, Argentina giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của Messi và các đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp đấu cuối cùng thuộc vòng 1/8 giữa Colombia và Thụy Sĩ.

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HỮU THÀNH