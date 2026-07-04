Messi khép lại chuyện cổ tích của Cape Verde, Argentina nhọc nhằn đi tiếp

Siêu sao Lionel Messi khép lại hành trình kỳ diệu của Cape Verde bằng 1 pha lập công cùng 1 kiến tạo thành bàn, giúp Argentina thắng kịch tích tỷ số 3-2 để vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Messi tiếp tục tỏa sáng để đưa Argentina vào vòng tứ kết World Cup 2026. ẢNH: VTV

Argentina tiến vào vòng 32 đội với thành tích toàn thắng tại vòng bảng, nhưng vẫn nhận được sự cảnh báo khi tiếp đón Cape Verde. Dù Messi sớm tạo khác biệt bằng pha khống chế tinh tế rồi dứt điểm tung nóc lưới ở phút 29, đưa Argentina dẫn trước sau hiệp 1. Tuy nhiên, Cape Verde không hề buông xuôi. Đại diện đến từ châu Phi bước vào hiệp 2 với tinh thần đầy quyết tâm và liên tục gây sức ép lên khung thành Emiliano Martinez.

Ngoài ra, màn trình diễn xuất thần từ thủ môn Vozinha cũng truyền cảm hứng cho đồng đội. Người gác đền 39 tuổi liên tiếp từ chối cơ hội của Messi, trước tiên là pha đối mặt ở phút 62 rồi cú sút phạt hiểm hóc ở phút 73.

Các cầu thủ Cape Verde gây ra nhiều khó khăn cho Argentina. ẢNH: VTV

Cape Verde vùng lên mạnh mẽ và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Deroy Duarte ở phút 59. Deroy thoát xuống bên cánh phải, rồi bất ngờ dứt điểm đưa bóng đi qua chân cả Lisandro Martinez cũng như đánh bại Emiliano. Đến cuối thời gian thi đấu chính thức, Vozinha tiếp tục khiến Messi nản lòng khi cản phá thêm một cú đá phạt nguy hiểm, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Argentina một lần nữa vượt lên đầu hiệp phụ thứ nhất nhờ cú sút cận thành của Lisandro. Tuy nhiên, Cape Verde vẫn không chịu khuất phục. Siêu phẩm cứa lòng của Sidny Lopes Cabral ở phút 103 giúp đại diện châu Phi gỡ hòa 2-2.

Khi câu chuyện cổ tích tưởng như sẽ còn tiếp diễn thì Messi đã lên tiếng đúng lúc. Từ quả phạt góc ở phút 111, đội trưởng Argentina treo bóng chuẩn xác để Cristian Romero đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, đồng thời thiết lập cột mốc 9 pha kiến tạo trong lịch sử các kỳ World Cup.

Messi động viên thủ môn Vozinha sau trận đấu. ẢNH: VTV

Trước khi hiệp phụ thứ 2 khép lại, Vozinha vẫn tỏa sáng với pha phản xạ xuất thần từ cú dứt điểm của Messi ở cự ly khoảng 15m. Nhưng nỗ lực của thủ thành kỳ cựu không đủ giúp Cape Verde viết tiếp giấc mơ. Ba phút bù giờ cuối hiệp phụ chứng kiến Cape Verde dồn toàn lực tấn công. Họ suýt tạo nên địa chấn bằng pha dứt điểm cận thành, nhưng Emiliano lao ra khép góc để bảo toàn chiến thắng 3-2 đến khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc.

Cape Verde khép lại câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 bằng thất bại đầy tiếc nuối trước các nhà đương kim vô địch, nhưng những gì đại diện châu Phi thể hiện từ đầu giải quá đủ để họ chia tay Bắc Mỹ trong niềm tự hào. Về phía Argentina, Messi và các đồng đội giành vé vào 1/8 gặp Ai Cập. Màn thoát hiểm nghẹt thở trước Cape Verde cũng cho thấy nhà đương kim vô địch còn nhiều vấn đề cần khắc phục nếu muốn tiến sâu và bảo vệ chiếc cúp vàng.

HỮU THÀNH