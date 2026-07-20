World Cup 2026: Ngày hội bóng đá thành công nhất lịch sử

Rạng sáng 20-7, tấm màn nhung World Cup 2026 khép lại sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại New Jersey (Mỹ). Giải đấu không chỉ xác định nhà vô địch mới mà còn để lại dấu ấn của kỳ World Cup lớn nhất lịch sử về quy mô, doanh thu và sức hút chuyên môn.

Sự bùng nổ về quy mô

Ngay từ vòng bảng, World Cup 2026 đã vượt mốc 3.587.538 khán giả được thiết lập từ năm 1994, kỷ lục tồn tại suốt 32 năm.

Sau vòng 1/8, giải đấu cán mốc hơn 6,2 triệu lượt khán giả, lấp đầy 99,7% sức chứa các sân vận động. Dấu ấn rõ nét khác là nguồn doanh thu kỷ lục.

Khán đài của World Cup 2026 luôn đông kín người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới (ẢNH: THX)

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dự kiến thu khoảng 8,9 tỷ USD từ giải đấu, đưa tổng doanh thu trong chu kỳ ngân sách 2023-2026 lên 15 tỷ USD, vượt xa mục tiêu 11 tỷ USD đặt ra ban đầu. Nguồn thu tăng mạnh chủ yếu đến từ dịch vụ cao cấp và hệ thống bán vé thứ cấp, với khoảng 6,5 triệu vé được bán ra.

World Cup 2026 là kỳ đầu tiên có 48 đội tuyển, 104 trận đấu và 3 quốc gia đồng tổ chức. Quy mô chưa từng có ấy tạo nên sức lan tỏa rộng khắp. Lượng khán giả trung bình tại các sân đạt 64.511 người/trận, cao hơn khoảng 10.000 người so với World Cup 2022 tại Qatar.

Việc Mỹ, Canada và Mexico cùng đăng cai đã biến giải đấu thành một mạng lưới kết nối khổng lồ, đưa bóng đá đến gần hơn với những thị trường giàu tiềm năng. Người hâm mộ tại 3 quốc gia chủ nhà cuồng nhiệt với giải đấu, bất chấp giá vé cao và thời tiết khắc nghiệt của mùa hè.

“Bữa tiệc” bóng đá mãn nhãn

Trái với những lo ngại rằng việc mở rộng số đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn, World Cup 2026 mang đến một giải đấu giàu tính cống hiến, với tỷ lệ ghi bàn trung bình đạt 2,92 bàn/trận, cao nhất kể từ World Cup 1970.

Người hâm mộ được chứng kiến những màn lội ngược dòng ngoạn mục, những bàn thắng kịch tính, trong đó có 10 bàn quyết định được ghi từ phút 90 trở đi.

Sự tỏa sáng của các ngôi sao như Kylian Mbappe, Lionel Messi và Erling Haaland góp phần duy trì sức nóng cho giải đấu. Những câu chuyện "cổ tích" của Na Uy, Curacao hay Cape Verde cũng viết nên những trang sử mới, kết nối hàng triệu trái tim yêu bóng đá trên toàn thế giới.

Chất lượng chuyên môn của giải đấu được thể hiện rõ qua trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Việc hai đội bóng lớn nhất thế giới hiện nay, đại diện cho những trường phái bóng đá tinh hoa nhất, góp mặt trong trận đấu cuối cùng cho thấy tính cạnh tranh quyết liệt của World Cup 2026.

Thực tế ấy cũng phần nào xóa đi lo ngại rằng việc mở rộng giải đấu lên 48 đội sẽ làm “loãng” chất lượng chuyên môn.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, World Cup 2026 đã phát huy mạnh mẽ sức mạnh kết nối. Hình ảnh người hâm mộ từ khắp nơi đổ về các thành phố đăng cai, những lễ hội bóng đá đa văn hóa trên đường phố New York hay các điểm xem chung dành cho những gia đình Palestine tại Gaza cho thấy giá trị nhân văn và sức lan tỏa của môn thể thao vua.

CHU NGỌC