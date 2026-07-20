Chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha - Argentina 1-0: Tây Ban Nha lần thứ 2 vô địch thế giới

Có những trận chung kết được định đoạt bởi khoảnh khắc thiên tài. Nhưng trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina lại được định đoạt bởi một thứ khắc nghiệt hơn: sự bào mòn. 120 phút, hai triết lý bóng đá đối lập, và một tấm thẻ đỏ đến đúng lúc niềm tin của Argentina bắt đầu chao đảo. Chỉ cần như thế, Tây Ban Nha biến khả năng kiểm soát bóng khủng khiếp của mình thành bàn thắng quyết định ngay đầu hiệp phụ thứ 2, với Fernan Torres sắm vai người hùng.

Bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ đã đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026. Ảnh: THX

Trận đấu khởi đầu theo kịch bản quen thuộc của "La Roja": kiểm soát bóng tuyệt đối. Trong 10 phút đầu tiên, Tây Ban Nha giữ bóng tới 84% thời lượng. Tuy nhiên, sự thực dụng của Argentina và tính chất căng thẳng của một trận chung kết đã khiến nhịp độ bị kéo chậm. Phải đến phút thứ 5, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới xuất hiện khi Lamine Yamal dứt điểm góc hẹp, nhưng "người nhện" Emiliano Martinez đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Thống kê hiệp một phản ánh một sự bế tắc chưa từng có: trong 25 phút đầu, hai đội chỉ thực hiện được duy nhất 1 cú sút (của Yamal), con số thấp nhất trong một trận chung kết World Cup kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi lại vào năm 1966. Argentina chơi với đội hình cực thấp, khiến Lionel Messi gần như "đói bóng". Căng thẳng leo thang ở phút 41 khi Lisandro Martinez nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha phạm lỗi với Oyarzabal, trước khi anh phải rời sân do chấn thương ngay trước giờ nghỉ.

Cả Messi lẫn Yamal đều có trận đấu thất vọng vì không có bóng. Ảnh: THX

Sang hiệp hai, HLV Lionel Scaloni thực hiện những thay đổi nhân sự liên tục khi tung Leandro Paredes vào thay Nico Gonzalez ngay sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn là đội cầm trịch thế trận. Phút 66, thống kê cho thấy sự chênh lệch đáng kinh ngạc: Tây Ban Nha có 7 cú sút (4 trúng đích), trong khi Argentina vẫn chưa có bất kỳ nỗ lực dứt điểm nào.

Cơ hội ngon ăn nhất đến với Ferran Torres ở phút 67 khi anh đối mặt với khung thành trống nhưng lại dứt điểm hỏng ăn một cách khó tin. Nếu không có sự xuất sắc của Emiliano Martinez, trận đấu có lẽ đã ngã ngũ sớm hơn. Thủ thành này đã thực hiện tổng cộng 10 pha cứu thua trong suốt trận đấu, bao gồm cả những pha cản phá xuất thần trước cú sút của Laporte hay Nico Williams ở những phút cuối hiệp hai.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ 90+3, khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Argentina tại World Cup 2026, và cũng là lần đầu tiên kể từ trận gặp Đức năm 2006. Một khoảnh khắc mất kiểm soát cảm xúc, xảy ra đúng lúc trận đấu cần sự tỉnh táo nhất. Việc phải chơi thiếu người trước một đối thủ kiểm soát bóng bậc thầy như Tây Ban Nha là một thảm họa với Argentina.

Tình huống chơi xấu nhận thẻ đỏ của Enzo Fernandez. Ảnh: THX

Sức ép nghẹt thở của Tây Ban Nha cuối cùng cũng được cụ thể hóa trong hiệp phụ. Phút 106, từ đường kiến tạo từ cú đánh đầu ngược chuyền bóng của Nico Williams, Ferran Torres đã chuộc lỗi bằng cú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu – pha lập công đầu tiên kể từ tháng 11-2022. Nico Williams có đường kiến tạo đầu tiên tại World Cup 2026. Bàn thắng ấy không chỉ là kết quả của một pha bóng, mà là hệ quả tất yếu của một quá trình bị dồn nén: gần cả trận đấu Tây Ban Nha áp đảo, và cuối cùng, sự kiên trì cũng được đền đáp.

Đáng nói, Tây Ban Nha có một thống kê đầy tự tin phía sau: họ chưa từng thua trong 6 trận gần nhất khi ghi bàn trước tại World Cup, kể từ thất bại trước Nhật Bản năm 2022. Bàn thắng của Torres, vì vậy, gần như đã định đoạt số phận chiếc cúp.

Argentina, dù chơi thiếu người, vẫn không từ bỏ. Những phút cuối, họ dồn ép bằng hàng loạt phạt góc, tạo sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Trong cơn tuyệt vọng, Argentina cũng chỉ tạo ra được 3 quả phạt góc và một cú sút cầu môn, những thông số tích cực nhất trong trận đấu bị áp đảo hoàn toàn.

Trận chung kết khép lại với tỷ số tối thiểu 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Một chiến thắng xứng đáng. Còn với Argentina, họ còn có Leandro Paredes bị truất quyền thi đấu, nâng tổng số thẻ đỏ của đội bóng Nam Mỹ lên hai trong một trận chung kết – một kỷ lục buồn chưa từng có tiền lệ ở đấu trường này.

Suốt 127 phút, Argentina chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm – tổng số thấp nhất của họ trong một trận đấu tại World Cup 2026. Đáng nói hơn, không một cú sút nào trong số đó đi trúng khung thành. Đây là lần đầu tiên kể từ trận gặp Đức ở chung kết World Cup 2014 mà Argentina để thua 0-1 bởi bàn thắng của Mario Götze – đội bóng này bất lực đến mức không thể tạo ra nổi một cú sút trúng đích trong một trận đấu tại giải đấu.

Ferran Torres trở thành người hùng của Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: THX

Sự trùng hợp ấy như một lời nhắc nhở mang tính biểu tượng: 12 năm sau, Argentina một lần nữa đứng trước một chung kết World Cup, và một lần nữa, sự bế tắc trong hiệp cuối trở thành dấu chấm hết cho giấc mơ vàng. Lịch sử, đôi khi, không lặp lại theo cách ngẫu nhiên – nó lặp lại như một bài học chưa được học thuộc.

Ở phía đối diện, Tây Ban Nha đang viết nên một chương mới cho riêng mình. Đây là trận thắng thứ 7 liên tiếp của La Roja tại World Cup, chuỗi thắng dài nhất của họ trong lịch sử tham dự giải đấu tính từ ít nhất mùa giải 1965-1966. Họ cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới 6 trận trong một kỳ World Cup.





Vinh quang thuộc về La Roja. Nhà vô địch châu Âu và bây giờ, là ông Vua của thế giới.

HỒ VIỆT