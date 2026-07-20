Vì sao Rodri giành Quả bóng vàng chứ không phải Messi hay Mbappe?

Xét về giải thưởng đồng đội, World Cup có lẽ là chiếc cúp danh giá nhất mà một vận động viên có thể nâng cao. Nhưng Quả bóng vàng, được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, có lẽ là thành tích cá nhân tuyệt vời nhất của môn thể thao này. Một số cầu thủ vĩ đại nhất từng tham dự giải đấu này vẫn chưa từng giành được, từ Ronaldinho đến Cristiano Ronaldo…

Rodri (trái) đã chiến thắng Lionel Messi trong trận chung kết quyết định để giành luôn Quả bóng vàng. Ảnh: THX

Tại World Cup 2026, cuộc cạnh tranh có lẽ là khốc liệt nhất khi có rất nhiều ứng cử viên xứng đáng, từ Jude Bellingham và Harry Kane của tuyển Anh đến ngôi sao Kylian Mbappe của Pháp. Cũng có một số ứng cử viên hấp dẫn khác tranh tài trong trận chung kết hôm Chủ nhật, bao gồm Lionel Messi của Argentina và Rodri của Tây Ban Nha.

Messi dường như là ứng cử viên sáng giá nhất cho Quả bóng vàng nhờ những màn trình diễn rực rỡ xuyên suốt hành trình đến trận chung kết của Argentina. Tiền vệ kiến ​​tạo nổi tiếng này đã ghi 8 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo trong 12 trận đấu, khẳng định vị thế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở tuổi 39. Tuy nhiên, trong trận chung kết, anh lại im lặng như tờ. Tài năng từng 2 lần giành Quả bóng vàng này đã gặp khó khăn trong việc tạo ảnh hưởng đến trận đấu khi La Albiceleste để mất quyền kiểm soát bóng vào tay Tây Ban Nha. Argentina thậm chí không có cú sút nào cho đến tận những phút bù giờ cuối cùng.

Trong khi đó, Rodri là trụ cột ở hàng tiền vệ của La Roja, một hàng tiền vệ chứng tỏ là hàng thủ xuất sắc nhất thế giới trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu. Ngôi sao của Man.City không phải là một tài năng quá nổi bật. Nhưng cũng giống như trong hành trình đến chức vô địch châu Âu 2024 của Tây Ban Nha, anh có lẽ là người quan trọng nhất, mang đến sự ổn định trong việc phân phối bóng ở một đầu sân, đồng thời xử lý những đường chuyền hỏng và những pha bóng bật ra ở đầu sân còn lại. Trong các trận thắng trước Bồ Đào Nha, Pháp và Argentina, Rodri đã thể hiện phong độ xuất sắc, gánh vác trọng trách phân phối bóng đồng thời cho thấy sự khéo léo trong việc giành lại bóng từ những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới.

Trung vệ trẻ Pau Cubarsi hạnh phúc sau khi hoàn thành kỳ giải đặc biệt xuất sắc cùng Tây Ban Nha. Ảnh: THX

Tất cả những điều đó đã giúp Rodri nâng cao Quả bóng vàng World Cup 2026, gia nhập hàng ngũ những cầu thủ không phải tiền đạo như Luka Modric, Zinedine Zidane và Oliver Kahn để nhận được sự công nhận này. Thật khó để nói rằng anh ấy không xứng đáng, ngay cả khi thống kê tấn công của anh ấy không bằng Messi hay Mbappe. “Đội tuyển này thật tuyệt vời”, Rodri, người trở thành người thứ 11 giành được cả World Cup, UEFA Champions League và Quả bóng vàng, chia sẻ. “Chúng tôi là nhà vô địch thế giới 2 lần. Đó là một kỳ tích khó khăn, khó đạt được nhất. Và chúng tôi đã giành chiến thắng trước một đội bóng như Argentina”.

Sau khi giành Quả bóng vàng Euro 2024, giải thưởng này đánh dấu sự trở lại đỉnh cao của Rodri sau khi bị đứt dây chằng chéo trước gần 2 năm trước. “Tôi tự hào và tôi muốn các thế hệ mới thấy rằng điều đó là có thể”, anh nói. “Một cầu thủ từng chạm đến đỉnh cao rồi rơi xuống vực sâu cũng có khả năng vươn lên trở lại. Đó là một ví dụ về việc vượt qua nghịch cảnh, và bạn phải tin tưởng. Thành thật mà nói, điều đó thật đáng kinh ngạc”.

Bên cạnh Rodri, Tây Ban Nha hoàn thành cú hat-trick giải thưởng cá nhân khi Unai Simon giành Găng tay vàng cho màn trình diễn xuất sắc nhất của thủ môn. Simon lập kỷ lục với 7 trận giữ sạch lưới trong giải đấu, chỉ thủng lưới 1 bàn trong 8 trận. Trong khi trung vệ Pau Cubarsi vượt qua người đồng đội 19 tuổi Lamine Yamal để giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

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