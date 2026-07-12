Argentina vào bán kết World Cup 2026: Julian Alvarez và phần thưởng cho sự kiên nhẫn

Trong chiến thắng kịch tính 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ sau 120 phút thi đấu ở trận tứ kết World Cup 2026, tiền đạo Julian Alvarez chính là "của để dành" mà HLV Lionel Scaloni âm thầm cất giữ cho những trận đấu loại trực tiếp.

Khoảnh khắc toả sáng của Julian Alvarez. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Không nhiều người nghĩ Alvarez sẽ trở thành người hùng khi nhìn vào màn trình diễn của “số 9” từ những trận đầu giải. Tại vòng bảng và cả cuộc so tài với Cape Verde ở vòng 1/16, chân sút của Atletico Madrid bị xem là một trong những cầu thủ chơi thiếu thuyết phục nhất, dù Argentina giành thành tích toàn thắng. Khả năng dứt điểm, cảm giác bóng lẫn sự kết nối với Lionel Messi đều chưa đạt kỳ vọng, thi đấu đầy mờ nhạt. Thế nhưng, Scaloni không hề dao động.

Từ trận vòng 1/8 gặp Ai Cập rồi đến cuộc đối đầu với Thụy Sĩ, Alvarez được trao suất đá chính, sát cánh cùng Messi trên hàng công. Quyết định ấy không chỉ xuất phát từ yếu tố chuyên môn mà còn là niềm tin tuyệt đối của HLV Scaloni với học trò từng tỏa sáng ở các trận đấu loại trực tiếp tại kỳ World Cup 4 năm trước. Bởi qua những video tập luyện được Liên đoàn Bóng đá Argentina đăng tải, có thể thấy không chỉ HLV Scaloni mà cả Messi cũng liên tục động viên, khích lệ đàn em lấy lại sự tự tin.

Messi bị các cầu thủ Thuỵ Sĩ theo sát. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Niềm tin ấy được đền đáp vào thời điểm Argentina cần nhất. Sau khi Alexis Mac Allister mở tỷ số, đội bóng Nam Mỹ lại để Thụy Sĩ gỡ hòa 1-1. Dù được chơi hơn người từ giữa hiệp 2 sau tấm thẻ đỏ của Breel Embolo, Argentina vẫn gặp vô vàn khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Messi bị theo kèm chặt, mọi khoảng trống đều nhanh chóng bị các cầu thủ áo đỏ bịt kín.

Trong bối cảnh ấy, Alvarez - người vẫn được HLV Scaloni giữ lại - đã lên tiếng để san sẻ nhiệm vụ ghi bàn cùng Messi. Phút 112, tiền đạo 25 tuổi nhận bóng từ cánh trái, đột phá vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng chân phải tuyệt đẹp. Bóng đi với tốc độ 84 km/h, vẽ quỹ đạo hoàn hảo vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Kobel hoàn toàn bất lực. Bàn thắng đầu tiên của Alvarez tại World Cup 2026 không chỉ phá vỡ thế bế tắc, mà còn giải tỏa áp lực tâm lý và mở ra chiến thắng 3-1 cho Argentina với bàn ấn định tỷ số của Thiago Almada vào cuối hiệp phụ thứ 2.

Argentina vào bán kết World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Sau trận, Alvarez đã chạy đến ôm chầm lấy HLV Scaloni và Messi. “Số 9” của Argentina từng chịu nhiều chỉ trích nhưng không đánh mất niềm tin, đồng thời cũng khẳng định sự đoàn kết trong tập thể đại diện đến từ Nam Mỹ trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Quan trọng hơn, Argentina giờ đây đã có thêm mũi nhọn thực sự nguy hiểm. Nếu Alvarez tìm lại cảm hứng săn bàn đúng vào giai đoạn quyết định, hàng công của HLV Scaloni sẽ trở nên khó lường hơn rất nhiều. Đối thủ ở vòng bán kết World Cup 2026 là tuyển Anh chắc chắn sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho Messi, song điều đó có thể mở ra thêm khoảng trống để Alvarez tiếp tục phát huy giá trị của "quân bài tẩy".

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HỮU THÀNH