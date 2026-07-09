MC Hoàng Rapper: “Bóng đá cần được cổ vũ thật văn minh!”

Là một trong những khán giả hâm mộ cuồng nhiệt môn thể thao Vua, để kịp hưởng ứng tinh thần của World Cup 2026, MC Hoàng Rapper cùng ekip thực hiện rất thành công sự kiện trưng bày áo đấu bóng đá thế giới VAR ZONE 2026 - From All To Goal vào hai ngày 13-6 và 14-6 vừa qua tại TPHCM.

Hoàng Rapper và bộ sưu tập áo đấu Ronaldo (Ảnh: Phạm Quang Linh - Địa điểm: ivylory coffee)

Chưa dừng lại ngọn lửa đam mê đầy nhiệt huyết đó, mới đây, Hoàng Rapper đã thực hiện một bộ ảnh cùng rất nhiều mẫu áo đấu tuyển quốc gia mang tên các thần tượng bóng đá mà anh rất ngưỡng mộ. Nhân dịp này, phóng viên đã thực hiện một buổi phỏng vấn ngắn cùng MC Hoàng Rapper.

Xin chào anh, rất ấn tượng với những hình ảnh áo đấu bóng đá mà anh đã giới thiệu. Chủ sở hữu của những chiếc áo này là ai? Anh lấy cảm hứng từ đâu để thực hiện bộ ảnh này?

Đây là những chiếc áo đấu nằm ở trong bộ sưu tập cá nhân của riêng Hoàng. Hoàng yêu bóng đá, Hoàng thích rất nhiều cầu thủ huyền thoại, nhiều CLB và ĐTQG. Trong số đó, Hoàng dành tình cảm đặc biệt cho 4 thần tượng bóng đá: Ronaldo de Lima, David Beckham, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Cứ ngày qua ngày, Hoàng lại tìm niềm vui qua việc sưu tầm các vật phẩm liên quan đến các ngôi sao này. Họ đã từng tỏa sáng hoặc đang bùng nổ trên đấu trường World Cup. Nên Hoàng muốn thực hiện bộ ảnh này để cùng mọi người nhìn lại những mẫu áo biểu tượng đã gắn liền với sự nghiệp và tạo nên tên tuổi của các danh thủ trong màu áo tuyển quốc gia.

Anh có sở thích sưu tầm này từ khi nào? Có gặp phải khó khăn trở ngại nào không? Tổng số lượng và giá trị những vật phẩm mà anh đang sở hữu là khoảng tầm bao nhiêu?

Hoàng chỉ là hạt cát nhỏ bé trong thế giới sưu tầm. Từ nhỏ, Hoàng có sở thích lưu giữ những kỉ vật ý nghĩa đối với bản thân. Nhưng trong khoảng thời gian trưởng thành, tốt nghiệp đại học xong rồi tất bật đi làm, Hoàng dần quên đi thói quen đó.

Nhiều năm trở lại đây, khi bóng đá ngày càng phát triển và nở rộ, Hoàng có nhiều cơ hội tham gia các phong trào sự kiện bóng đá trong nước và quốc tế. Từ đó, niềm đam mê được sống lại. Hoàng muốn có một góc nhỏ “di sản bóng đá” của riêng mình để nâng niu và trân quý, cũng là tư liệu để mình ghi nhớ lịch sử bóng đá Việt Nam và thế giới, bổ sung rất hữu ích cho công việc dẫn chương trình thể thao.

Mỗi người hâm mộ, mỗi nhà sưu tập sẽ có những tiêu chí và gu thưởng thức của riêng mình. Với tính cách của bản thân, Hoàng không để ý lắm đến việc xác định rằng mình có tổng cộng bao nhiêu áo, bao nhiêu tượng, bao nhiêu vật phẩm bóng đá.

Hoàng chỉ nhớ những câu chuyện đằng sau những món kỉ vật mang giá trị tinh thần rất cao đó để được học hỏi thêm. Hoàng may mắn khi xung quanh có rất nhiều người bạn cùng chung đam mê, cùng nhau hỗ trợ, cùng từng bước kết nối cộng đồng khán giả.

Có nhiều fan hâm mộ chỉ yêu mến và sẵn sàng tranh cãi hay châm chọc để bảo vệ cho duy nhất một đội bóng hay thần tượng bóng đá lớn nhất. Vì sao anh lại yêu thích nhiều danh thủ đến như vậy?

Bóng đá không đơn thuần chỉ là môn thể thao đối kháng, đó còn là sự gắn kết, lan tỏa; là những bài học đầy nhân văn, những thông điệp rất ý nghĩa, những tấm gương đáng học tập, những câu chuyện truyền cảm hứng. Vậy thì tại sao lại tự ép mình bảo thủ cho sự yêu mến cực đoan, rồi cố chấp tự hạn chế cảm xúc tích cực của bản thân?

Hoàng có tình yêu rất lớn dành cho nền bóng đá Việt Nam và CLB Manchester United. Nhưng bên cạnh đó vẫn phải dành sự tôn trọng chuẩn mực cho tất cả các đội bóng và cầu thủ khác. Trong bóng đá, Hoàng thích sự tận hưởng và công bằng, sự tôn trọng và tiến bộ, hơn là so sánh và hơn thua.

Ai trong chúng ta cũng đều yêu bóng đá đẹp, vậy thì sao lại tự mình làm xấu đi văn hóa cổ vũ? Bóng đá mang lại cảm xúc hỉ nộ ái ố, có yêu có ghét, và bóng đá đã dạy Hoàng cách tôn trọng đối thủ, kiểm soát cảm xúc, hoàn thiện bản thân.

Hoàng là người làm nghệ thuật, là người truyền tải văn hóa, nên trách nhiệm ứng xử có văn hóa là điều cơ bản đầu tiên bắt buộc phải tuân thủ. Nếu chỉ vì đề cao sở thích của riêng mình, mà lại chà đạp, xúc phạm đội bóng hay cầu thủ yêu thích của người khác, thì thật sự không nên.

Điều đó không chỉ làm suy giảm tư cách đạo đức, tác phong lối sống, mà còn vô tình ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của các ngôi sao, các đội bóng, giới nghệ sĩ và cộng đồng fans hâm mộ khác.

Bóng đá vì hòa bình, không phải vì chiến tranh, đấu đá hay tranh cãi. Bóng đá cần được cổ vũ văn minh, thưởng thức lành mạnh, khiêm tốn, tôn trọng và tử tế.

Xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn giữ lửa đam mê.

ĐỖ HOÀNG (ghi)