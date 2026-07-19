Vé xem chung kết World Cup 2026 chạm mốc 2,3 triệu USD

Chỉ chưa đầy 24 giờ trước giờ bóng lăn, giá vé chung kết World Cup 2026 trên nền tảng bán lại của FIFA đã chạm mốc 2,3 triệu USD, phản ánh một kỳ giải đấu đã đẩy chi phí dành cho người hâm mộ lên những giới hạn chưa từng có. Trận đấu giữa Argentina của Lionel Messi và Tây Ban Nha với ngôi sao tuổi teen Lamine Yamal được xem là sự kiện thể thao đắt đỏ bậc nhất tại Hoa Kỳ, đã chứng kiến mức giá tăng vọt trên thị trường thứ cấp.

Trong khi FIFA tuyên bố không còn vé vào phút chót, nền tảng bán lại (re-sale) của chính tổ chức này niêm yết các tấm vé với giá từ gần 10.000 USD cho đến mức cao nhất 2,3 triệu USD, xác nhận sức hút không thể cưỡng lại của trận chung kết. Theo dữ liệu từ các nền tảng giao dịch, mức giá thấp nhất để có một chỗ ngồi tại sân vận động cũng đã vượt mức 10.000 USD.

Toàn bộ giải đấu đã trở thành một phép thử về khả năng chi trả của người hâm mộ, và những dự đoán hoài nghi trước đó về tác động của giá vé cao hay các vấn đề thị thực đã bị xóa bỏ bởi nhu cầu thực tế. Dữ liệu từ FIFA cho thấy khoảng 99,7% số ghế ngồi trong các trận vòng bảng đã được lấp đầy, một con số đáng kinh ngạc dù từng xuất hiện hình ảnh các hàng ghế trống tại sân Guadalajara trong trận Hàn Quốc gặp CH Czech. Giá vé ban đầu cho các trận vòng bảng là 575 USD, tăng hơn gấp đôi so với mức giá đắt nhất năm 2022, nhưng qua hệ thống định giá động (dynamic pricing), nhiều người hâm mộ đã phải trả nhiều hơn thế.

Sự khan hiếm được tạo ra một phần bởi chiến lược "bán vé chậm" (slow ticketing), nơi các nhà tổ chức hạn chế nguồn cung để kích cầu. Chuyên gia Scott Friedman giải thích rằng việc tung vé ra từng đợt nhỏ tạo áp lực tâm lý thúc đẩy người mua ra quyết định ngay lập tức. Bên cạnh đó, cơ chế "định giá động" đang gây nhiều bức xúc do thiếu minh bạch, khiến người hâm mộ không thể đoán trước. Theo giáo sư Adam Elmachtoub từ Đại học Columbia, sự chấp nhận của công chúng đối với mô hình này sẽ cao hơn nếu FIFA minh bạch hơn về cách thức vận hành.

Thị trường bán lại tại Mỹ, với các quy định lỏng lẻo, cũng góp phần đẩy giá lên cao, trái ngược hoàn toàn với đồng chủ nhà Mexico, nơi việc bán lại vé với giá cao hơn giá gốc bị cấm. Nền tảng SeatGeek cho biết giá vé trung bình cho trận chung kết đã vượt 11.000 USD thậm chí cao hơn 8% so với kỷ lục của Super Bowl 2024 (trận chung kết bóng bầu dục).

Các chuyên gia nhân quyền và Tổ chức Liên minh Thể thao và Quyền (Sport & Rights Alliance) chỉ ra rằng giải đấu vẫn nằm ngoài tầm với của đại đa số người hâm mộ do giá cả cắt cổ và vấn đề thị thực. Ronan Evain, giám đốc điều hành của Football Supporters Europe, nhận xét cay đắng rằng đây là "World Cup dành cho một số ít sung túc", ám chỉ những khán giả châu Âu có khả năng chi trả và không cần thị thực. Như vậy, kỳ World Cup Bắc Mỹ 2026, dù thành công rực rỡ về mặt doanh thu và sức hút, lại đang làm sâu sắc thêm khoảng cách giữa giải đấu hàng đầu thế giới và phần đông người hâm mộ đại chúng, một vấn đề gây tranh cãi khó có thể lắng xuống ngay cả khi trọng tài đã thổi còi mãn cuộc.

LONG KHANG