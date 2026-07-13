World Cup biến Kansas thành “thủ đô bóng đá” của nước Mỹ

Hơn 310.000 người hâm mộ đến từ hơn 150 quốc gia đã đổ về Kansas trong 1 tháng diễn ra World Cup 2026, biến thành phố miền Trung Tây nước Mỹ thành tâm điểm của lễ hội bóng đá toàn cầu.

Hình ảnh CĐV Hà Lan diễu hành ở trung tâm được kênh truyền thông thành phố ghi nhận. ẢNH: KANSAS CITY

Cuộc so tài giữa Argentina và Thuỵ Sĩ vào tối 11-7 (giờ địa phương) thuộc vòng tứ kết cũng là trận đấu cuối cùng mà Kansas đăng cai ngày hội bóng đá lớn hành tinh năm nay. Trước đó, thành phố này đã tổ chức 5 trận, gây tiếng vang với bầu không khí cuồng nhiệt, đa sắc màu và được ví như “thủ đô bóng đá” của nước Mỹ.

Theo bà Pam Kramer, Giám đốc điều hành Ban tổ chức KC 2026, FIFA Fan Fest tại Kansas đã thu hút hơn 310.000 người hâm mộ đến từ hơn 150 quốc gia. Con số này tiếp tục tăng trong ngày diễn ra trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ (hiện tại vẫn chưa công bố số liệu chính thức).

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất là sự xuất hiện đông đảo của người hâm mộ Algeria. Họ không chỉ phủ kín các khán đài mà còn lan tỏa bầu không khí lễ hội tới thành phố Lawrence lân cận, địa điểm được đại diện đến từ châu Phi chọn làm đại bản doanh. Trong khi đó, đoàn diễu hành Oranje Fanwalk của Hà Lan quy tụ khoảng 36.000 người tham gia, trở thành sự kiện có đông cổ động viên Hà Lan nhất từng được ghi nhận tại Mỹ.

Bên cạnh đó, người hâm mộ Argentina, Colombia, Thụy Sĩ cùng nhiều quốc gia khác đã lấp đầy các khu vực cổ động, quán bar và quảng trường công cộng. Những sắc màu cờ áo, tiếng hò reo và các hoạt động giao lưu văn hóa đã làm Kansas trở thành điểm hẹn của người yêu bóng đá toàn cầu trong suốt 1 tháng diễn ra giải đấu.

Ông Clark Hunt, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Kansas City Chiefs và đồng Chủ tịch danh dự Ban tổ chức KC 2026, cho biết đây là khoảng thời gian đặc biệt đối với thành phố khi có cơ hội xuất hiện trên sân khấu quốc tế. Theo ông, việc chứng kiến người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đến cổ vũ cho đội tuyển của mình là trải nghiệm tuyệt vời và ông hy vọng Kansas sẽ tiếp tục có cơ hội đăng cai World Cup trong tương lai nếu được quyền nộp hồ sơ.

Argentina thi đấu tại Kansas hai trận với đông đảo CĐV từ quê nhà sang cổ vũ. ẢNH: KANSAS CITY

Song giá trị lớn nhất mà World Cup 2026 để lại không chỉ nằm ở bóng đá. Như bà Kramer cho rằng thành phố đã chứng minh năng lực tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, đồng thời quảng bá hình ảnh Kansas như một điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư và phát triển kinh doanh.

“Dù không nổi tiếng như New York, Miami hay Los Angeles, nhưng Kansas lại mang đến một trải nghiệm World Cup rất khác biệt. Đây là cơ hội để giới thiệu thành phố đến với cả thế giới. Đến với nơi đây, người hâm mộ sẽ được cảm nhận bầu không khí World Cup theo cách chân thực nhất. Chúng tôi có những đội tuyển xuất sắc, nền văn hóa thịt nướng đặc trưng và di sản nhạc jazz đáng tự hào”, bà nói.

Vị lãnh đạo còn kể lại cuộc trò chuyện với một cụ ông địa phương, người từng không mấy quan tâm đến bóng đá và cho rằng World Cup có thể bị thổi phồng. Tuy nhiên, sau nhiều tuần chứng kiến hàng nghìn người cùng hòa mình vào bầu không khí lễ hội, ông nhận ra giải đấu đã giúp mọi người tạm gác những khác biệt để cùng cổ vũ, chia sẻ niềm vui và kết nối với nhau. Theo bà Kramer, đó chính là tinh thần đáng nhớ nhất mà World Cup 2026 mang lại cho Kansas.

Trong khi đó, nhà văn kiêm bình luận viên bóng đá Nate Bukaty cũng đánh giá điều đáng trân trọng nhất không chỉ là các trận đấu mà là sự kết nối giữa con người. Ông cho rằng trong nhiều năm, Kansas luôn tự hỏi thế giới sẽ nhìn nhận mình ra sao. Sau 1 tháng với các địa điểm thi đấu chật kín khán giả và những lễ hội đường phố sôi động, thành phố đã nhận được câu trả lời đầy tích cực khi du khách quốc tế đều bất ngờ trước sự thân thiện, hiếu khách và không khí cuồng nhiệt nơi đây.

Việc các đội tuyển như Argentina, Anh (không có trận thi đấu nào tại Kansas), Hà Lan và Algeria cùng chọn Kansas làm đại bản doanh càng góp phần nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ bóng đá thế giới. Trong đó, Argentina và Anh đã góp mặt đến vòng bán kết cũng nhờ một phần cơ sở vật chất tập luyện đầy đủ tiện nghi tại địa phương. World Cup 2026 vì thế không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao mà còn giúp Kansas để lại di sản lâu dài về thể thao, du lịch và hình ảnh quốc tế.

HỮU THÀNH