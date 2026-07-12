HLV Murat Yakin: Trọng tài đã phá hỏng trận đấu của Thụy Sĩ trước Argentina

Theo HLV Murat Yakin, quyết định của trọng tài trong tình huống rút thẻ đỏ dành cho Breel Embolo đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, thậm chí “phá hỏng” màn trình diễn mà các tuyển thủ Thụy Sĩ đã nỗ lực xây dựng.

Trọng tài truất quyền thi đấu của tiền đạo Breel Embolo (Thụy Sĩ). ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

“Chúng tôi bị trừng phạt bởi một quy định mà theo tôi là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thật đau đớn khi bị loại theo cách này. Tôi không nghĩ chúng tôi xứng đáng với kết quả đó hôm nay. Các cầu thủ của tôi mới là những người hùng thực sự. Họ đã chơi bóng bằng tất cả trái tim và niềm đam mê. Tôi rất tự hào về họ, và bản thân họ cũng có quyền tự hào về những gì đã thể hiện”, HLV Yakin chia sẻ ở trận đấu diễn ra tại Kansas (Mỹ) sáng 12-7 (giờ Việt Nam).

Thụy Sĩ đã có một trận đấu đầy quả cảm trước nhà đương kim vô địch Argentina tại trận tứ kết World Cup 2026. Sau khi bị dẫn trước, đại diện đến từ châu Âu tìm được bàn gỡ hòa 1-1 và duy trì thế trận giằng co.

Tuy nhiên, bước ngoặt gây tranh cãi diễn ra ở phút 72. Trong pha tranh chấp sát đường biên, trọng tài Joao Pinheiro (người Bồ Đào Nha) ban đầu rút thẻ vàng với Leandro Paredes vì cho rằng tiền vệ Argentina phạm lỗi. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại tình huống qua VAR, ông xác định Paredes không phạm lỗi, hủy thẻ vàng và chuyển sang phạt Breel Embolo vì hành vi cố tình ngã vờ kiếm quả đá phạt.

Do trước đó đã nhận một thẻ vàng trong hiệp 1 sau pha phạm lỗi với chính Paredes, tiền đạo Thụy Sĩ phải nhận đủ 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Embolo bật khóc ngay trên sân khi rời cuộc chơi, trong khi quyết định của trọng tài tạo ra nhiều tranh cãi.

Các cầu thủ Thụy Sĩ đã khóa chặt Messi. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

HLV Yakin không hài lòng với quyết định của trọng tài Pinheiro. Ông cho rằng tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ 2 của Embolo không đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến trận đấu ở vòng tứ kết World Cup.

Nhà cầm quân này nói: “Trọng tài đã đưa ra quyết định sai lầm. Theo quan điểm của tôi, đó là một pha phạm lỗi rất nhẹ, thậm chí tôi còn không chắc đó có phải là một pha phạm lỗi hay không. Tôi không biết về quy định này trước trận đấu. Đó là một tình huống hoàn toàn bình thường, nhưng sau đó một thẻ vàng được đưa ra và VAR can thiệp. Đây là khoảnh khắc có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, và nó đã quyết định kết quả trận đấu”.

Sau khi mất người, Thụy Sĩ vẫn chiến đấu kiên cường, kéo Argentina vào hiệp phụ và hy vọng giải quyết trận đấu bằng loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, việc phải chơi thiếu người trong thời gian dài khiến đội bóng của HLV Yakin không thể duy trì sức chống đỡ. Dù phải dừng bước, HLV Yakin vẫn dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò, đã chứng minh được bản lĩnh trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới.

Trong khi đội trưởng Granit Xhaka cũng bày tỏ sự thất vọng với quyết định khiến Thụy Sĩ phải chơi trong thế 10 người. Anh nói: “Tôi nghĩ chiếc thẻ đỏ đã thay đổi trận đấu của chúng tôi. Quyết định này rất khó chấp nhận sau khi trận đấu kết thúc. Trong phòng thay đồ, mọi người đều rất im lặng và thất vọng”.

HỮU THÀNH