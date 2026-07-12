HLV Scaloni: Argentina may mắn khi cầu thủ Thụy Sĩ nhận thẻ đỏ

Theo HLV Lionel Scaloni, Argentina đã gặp may khi bước ngoặt từ chiếc thẻ đỏ của Breel Embolo giúp các nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau hiệp phụ, qua đó giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Lionel Messi có lần thứ 3 góp mặt ở vòng bán kết World Cup. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Phát biểu sau trận đấu tại Kansas (Mỹ), HLV Scaloni thẳng thắn nhìn nhận Argentina đã trải qua ngày thi đấu dưới sức. Ông nói: “Sự thật là hôm nay chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi biết Thụy Sĩ là đội bóng có nền tảng thể lực rất tốt và có những thời điểm chúng tôi không thể thoát khỏi sức ép của họ. Chúng tôi phải nhìn vào thực tế, toàn đội cần phải chơi tốt hơn”.

Nhà cầm quân 48 tuổi nhấn mạnh: “May mắn đã đứng về phía Argentina sau tình huống Embolo phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Kể từ thời điểm đó, chúng tôi lấy lại được thế trận và có thêm khoảng trống để tấn công”.

Bước ngoặt gây tranh cãi diễn ra ở phút 72. Trong pha tranh chấp sát đường biên, trọng tài Joao Pinheiro ban đầu rút thẻ vàng với Leandro Paredes vì cho rằng tiền vệ Argentina phạm lỗi. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại tình huống qua VAR, ông xác định Paredes không phạm lỗi, hủy thẻ vàng và chuyển sang phạt Breel Embolo vì hành vi cố tình ngã vờ kiếm quả đá phạt.

Do trước đó đã nhận một thẻ vàng trong hiệp 1 sau pha phạm lỗi với chính Paredes, tiền đạo Thụy Sĩ phải nhận đủ hai thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Embolo bật khóc ngay trên sân khi rời cuộc chơi, trong khi quyết định của trọng tài tạo ra nhiều tranh cãi.

Embolo của Thụy Sĩ nhận thẻ đỏ

Dù được chơi hơn người từ giữa hiệp 2, Argentina vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Thụy Sĩ trong thời gian thi đấu chính thức. Lionel Messi bị phong tỏa chặt chẽ, còn các khoảng trống đều được đối thủ bịt kín. Phải đến phút 112 của hiệp phụ, Argentina mới tạo được khác biệt khi Julian Alvarez ghi siêu phẩm cứa lòng vào góc cao khung thành, trước khi Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 3-1 ở những phút cuối.

Bên cạnh việc chỉ ra bước ngoặt từ chiếc thẻ đỏ, HLV Scaloni vẫn đánh giá cao ý nghĩa của việc tiếp tục góp mặt ở vòng bán kết World Cup 2026. Ông nói: “Đó là một cột mốc lịch sử. Đối thủ là tuyển Anh hay Na Uy cũng không quan trọng. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đội bóng có một HLV rất xuất sắc. Lúc này, điều quan trọng nhất là hồi phục thể lực. Chúng tôi phải nhìn nhận thực tế. Vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng chiến thắng luôn khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn”.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và tuyển Anh diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 16-7 (giờ Việt Nam).

HỮU THÀNH