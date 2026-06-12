VAR ZONE - Football Jersey Event công bố các vật phẩm đấu giá từ thiện

BTC của Lễ hội áo đấu bóng đá chính hãng tại Việt Nam: VAR ZONE - Football Jersey Event vừa cho công bố các vật phẩm đấu giá từ thiện, trong đó, toàn bộ số tiền đấu giá thành công sẽ được chuyển trực tiếp tới Ban cứu trợ của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam!

Sự kiện đấu giá từ thiện của Lễ hội

Thông điệp từ BTC viết: “Từ những gu sưu tầm khác nhau, nhưng cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. VAR ZONE 2026 sẽ không chỉ là nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá, yêu áo đấu và vật phẩm sưu tầm. Đây còn là nơi chúng ta cùng nhau biến niềm đam mê thành những giá trị tích cực cho cộng đồng”.

“Bắt đầu từ 16 giờ mỗi ngày trong khuôn khổ sự kiện, chương trình VAR LAN TOẢ - Đấu giá từ thiện sẽ chính thức diễn ra với 5 vật phẩm đặc biệt mang nhiều giá trị lịch sử, sưu tầm và cảm xúc (tổng cộng có 5 vật phẩm là các áo đấu, áo kỷ niệm, bộ kỷ vật sẽ được BTC Lễ hội áo đấu bóng đá chính hãng tiến hành đấu giá lần lượt....)”.

① ÁO MATCH-WORN của NGUYỄN TUẤN ANH (Thép Xanh Nam Định mùa giải 2025-2026): Áo match-worn (unwashed) của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, kèm chữ ký trực tiếp của cầu thủ. Chiếc áo được sử dụng ở trong trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Công An Hà Nội ngày 10-5 tại SVĐ Hàng Đẫy

“Xin cảm ơn sự kết nối đầy ý nghĩa từ đơn vị REDCARD_Studio để vật phẩm đặc biệt này đến với VAR ZONE”.

② ÁO MANCHESTER UNITED 2010-2011, có chữ ký của WAYNE ROONEY: Một trong những vật phẩm đáng chú ý nhất của chương trình. Áo Manchester United mùa 2010-2011 mang tên và chữ ký của huyền thoại Wayne Rooney, đi kèm COA (Certificate of Authenticity) chính hãng xác thực chữ ký.

“Đây là vật phẩm được anh Vũ Trường Sơn gửi tặng để đồng hành cùng với hoạt động thiện nguyện của VAR ZONE”.

③ ÁO CROATIA 1998 có chữ ký của DAVOR SUKER: Biểu tượng của kỳ giải World Cup 1998. Chiếc áo retro Croatia mang chữ ký của huyền thoại Davor Suker - Vua phá lưới World Cup 1998 và là gương mặt gắn liền với hành trình lịch sử của Croatia trên đất Pháp.

“Xin cảm ơn TOTAL FOOTBALL VNG cùng đối tác GALASPORTS đã đóng góp vật phẩm giá trị này cho chương trình”.

④ ÁO KỶ NIỆM 30 NĂM BÓNG ĐÁ VIỆT NAM với CHỮ KÝ LỨA THẾ HỆ VÀNG: Vật phẩm đặc biệt đến từ Ananas Football. Chiếc áo kỷ niệm 30 năm bóng đá Việt Nam sở hữu đầy đủ chữ ký của nhiều danh thủ huyền thoại thuộc thế hệ tham dự Cúp Mùa Xuân 1995.

Đó là Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Sỹ Long, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Liêm Thanh, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Cường, và Nguyễn Bá Tân, Phạm Tiến Dũng.

“Đây là một vật phẩm giàu ý nghĩa chứa đựng ký ức của cả một giai đoạn đáng nhớ ban đầu của bóng đá Việt Nam thời hội nhập”.

⑤ BỘ KỶ VẬT CẢNG SÀI GÒN 2004: Một phần ký ức quý giá của bóng đá TPHCM. Bộ sưu tập gồm có Áo trắng match-worn năm 2004 của cựu trung vệ người Ukraine Oleksandr Balenko - thành viên đội bóng vô địch Giải hạng Nhất và giành quyền thăng hạng V-League 2005; Áo CĐV Cảng Sài Gòn 2004; Lá cờ kỷ niệm của CLB sử dụng trong giai đoạn 1997-2001, đặc biệt xuất hiện tại mùa giải 1998-1999 khi đội bóng tham dự Asian Club Championship.

“Xin cảm ơn anh Thanh Vĩ đã kết nối để bộ kỷ vật ý nghĩa này có mặt tại VAR ZONE, đồng thời góp phần tri ân những thế hệ cầu thủ tiền bối đã cống hiến cho bóng đá thành phố”.

Lễ hội áo đấu bóng đá chính hãng lần 2 sẽ diễn ra tại URBAN HUB (1B Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, TPHCM) trong 2 ngày 13-6 và 14-6. Tối Chủ nhật 14-6, BTC chương trình cũng sẽ tổ chức sự kiện giao lưu VAR Meet & Greet với lại 2 khách mời đặc biệt là cựu danh thủ - người hùng AFF Cup 2008: Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Việt Thắng.

Đ.Hg.