4 yếu tố định đoạt trận chung kết World Cup Argentina – Tây Ban Nha

Trận chung kết tại New Jersey không chỉ là chương cuối của một kỳ World Cup lịch sử, đó là cuộc đụng đầu giữa hai hệ tư tưởng bóng đá đang ở đỉnh cao quyền lực: sự kiểm soát tuyệt đối của Tây Ban Nha và "trọng lực" không thể cưỡng lại của Lionel Messi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hai nhà vô địch đương nhiệm của châu Âu và Nam Mỹ gặp nhau trong một trận chung kết Mundial, tạo nên một kịch bản "Finalissima" ở tầm vóc vĩ đại nhất.

Messi và Bài toán phá vỡ "Vùng cấm địa" 649 phút

Thách thức lớn nhất của Argentina nằm ở hàng phòng ngự kỷ lục của Tây Ban Nha. "La Roja" đã trở thành đội bóng đầu tiên giữ sạch lưới 6 trận trong một kỳ World Cup, với thủ thành Unai Simón từng trải qua 649 phút liên tiếp không để lọt lưới. Ở bán kết, hệ thống của Luis de la Fuente đã bóp nghẹt hàng công siêu sao của Pháp, giới hạn Kylian Mbappé và đồng đội ở mức 0,31 xG (bàn thắng kỳ vọng)—con số thấp nhất trong một trận bán kết kể từ năm 1994.

Tuy nhiên, Argentina sở hữu một "biến số" mà không dữ liệu nào có thể bao quát hết: Lionel Messi ở tuổi 39. Sau khi phá kỷ lục ghi bàn của Miroslav Klose ở đầu giải, Messi đã tiến hóa từ một tay săn bàn thành một nhà kiến trúc sư đại tài. Với 12 pha kiến tạo, ông hiện đứng đầu danh sách kiến tạo mọi thời đại tại World Cup. Chiến thuật của Scaloni sẽ dựa vào khả năng Messi "bẻ cong" cấu trúc phòng ngự của đối phương—chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, những đường chuyền xuyên tuyến của ông có thể biến hệ thống 6 trận sạch lưới của Tây Ban Nha thành quá khứ.

Trung lộ: Kỹ thuật Thượng thừa vs Sự quyết liệt Nam Mỹ

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát "linh hồn" trận đấu sẽ diễn ra ở vòng tròn trung tâm. Tây Ban Nha vận hành dựa trên "trái tim" Rodri—người đã phá kỷ lục thế giới với 655 đường chuyền thành công tại giải này. Rodri không chỉ điều phối bóng mà còn là chốt chặn phòng ngự từ xa xuất sắc thứ 5 toàn giải với 34 lần thu hồi bóng. Bên cạnh anh là sự sáng tạo của Pedri, người có số đường chuyền vào 1/3 cuối sân nhiều nhất giải (202 lần), hoặc sự cơ động của Fabián Ruiz—cầu thủ chưa từng nếm mùi thất bại trong 49 trận khoác áo đội tuyển.

Đối trọng với họ là hàng tiền vệ "thép" của Argentina với bộ ba Mac Allister, Enzo Fernández và Rodrigo De Paul. Nếu Tây Ban Nha đại diện cho kỹ thuật, Argentina đại diện cho sự bền bỉ và hiệu quả. Mac Allister đã thắng 33 pha tranh chấp tay đôi và có 10 pha đánh chặn, trong khi Enzo Fernández vừa có màn trình diễn đỉnh cao trước Anh với 104 lần chạm bóng và 82 đường chuyền thành công. Chìa khóa cho Argentina là việc Enzo và De Paul phải áp sát Rodri ngay từ lúc anh nhận bóng, không để "Ballon d'Or 2024" có thời gian quan sát và phân phối cho các cánh.

Sự bùng nổ ở biên và Bài toán nhân sự

Tây Ban Nha sở hữu những "mũi khoan" trẻ tuổi đầy khao khát như Lamine Yamal và Alex Baena. Yamal, người được coi là kẻ kế vị Messi, sẽ đối đầu trực tiếp với Lisandro Martínez—trung vệ có lối chơi quyết liệt nhưng thường bị nghi ngờ về chiều cao (1,75m). Sự cơ động của Yamal và khả năng hỗ trợ từ Dani Olmo sẽ buộc hàng thủ Argentina phải căng mình che chắn khoảng trống phía sau.

Ngược lại, Lionel Scaloni đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn trên hàng công: sự ổn định không bóng của Julián Álvarez hay bản năng sát thủ của Lautaro Martínez. Dù Álvarez thi đấu bền bỉ, Lautaro lại cho thấy hiệu quả kinh ngạc khi vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 3 trận knock-out gần nhất. Nhiều khả năng Scaloni sẽ tiếp tục sử dụng Álvarez để pressing hàng thủ Tây Ban Nha ngay từ đầu trước khi tung Lautaro vào để định đoạt trận đấu trong hiệp hai.

Trước năm 2026, 8 trong số 10 quốc gia lọt vào chung kết World Cup gần nhất là đến từ châu Âu, và 4 trong số 5 kỳ World Cup gần nhất, các đội châu Âu đều trở thành nhà vô địch. Argentina, quốc gia Nam Mỹ duy nhất lọt vào chung kết World Cup kể từ năm 2006, đang cố gắng phá vỡ xu hướng đó. Họ đã giành chiến thắng giải đấu vào năm 2022, và chiến thắng vào Chủ nhật sẽ là lần thứ 11 một quốc gia Nam Mỹ nâng cao chiếc cúp World Cup, qua đó chỉ còn kém các quốc gia châu Âu một lần.

Bản năng sinh tồn và Kịch tính phút cuối

Một yếu tố chiến thuật không thể bỏ qua là khả năng "lội ngược dòng" của Argentina. Họ là những "quái vật tâm lý" khi chưa từng dẫn trước đối thủ ở phút 90 trong bất kỳ trận knock-out nào tại giải này nhưng vẫn tìm được đường vào chung kết. Đỉnh điểm là trận gặp Ai Cập, khi siêu máy tính chỉ cho họ 0,6% cơ hội thắng lúc bị dẫn 0-2 ở phút 78, nhưng họ vẫn thắng ngược 3-2.

Tây Ban Nha, khác với đội tuyển Anh của Thomas Tuchel (người đã sai lầm khi ra lệnh lùi sâu phòng ngự sau khi dẫn bàn), sẽ không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát bóng. Luis de la Fuente sẽ chỉ đạo các học trò tiếp tục đẩy cao đội hình ngay cả khi dẫn trước để hạn chế khả năng Messi và các đồng đội thực hiện những pha vây hãm cuối trận.

Hai đội vào chung kết này đều là những cỗ máy tinh thần, có khả năng tìm ra cách chiến thắng ngay cả khi họ không chơi tốt nhất. Do đó, không thể loại trừ khả năng sẽ có thêm những kịch tính muộn trong trận chung kết.

2 BỘ NÃO CHIẾN THUẬT

Một thống kê chắc chắn sẽ được giữ nguyên: một lần nữa, nhà vô địch sẽ được dẫn dắt bởi HLV bản xứ. Cả De la Fuente và Scaloni đều chưa từng thành công khi dẫn dắt các CLB trong nước. Sự nghiệp huấn luyện của chiến lược gia người Tây Ban Nha bắt đầu ở các giải đấu hạng thấp, nhưng sau khi không thể tạo dựng được vị trí vững chắc, ông chuyển sang làm việc với các cấp độ trẻ của đội tuyển quốc gia trước khi tiến lên dẫn dắt đội một vào năm 2022. Về phần Scaloni, ngoài khoảng thời gian làm trợ lý tại Sevilla, tất cả những gì ông biết từ góc độ HLV đều đến từ cấp độ đội tuyển. Có thể nói rằng cả hai đều rất giỏi trong công việc của mình: Scaloni đã dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 2022, trong khi De la Fuente đưa Tây Ban Nha lên ngôi tại Euro 2024.

HỒ VIỆT