Hội nghị Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam lần thứ 13 khóa IX (nhiệm kỳ 2022 – 2026)

Chiều 28-7, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 13 khóa IX (nhiệm kỳ 2022 – 2026). Hội nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác hoạt động 6 tháng cuối năm và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội khóa X (nhiệm kỳ 2026 – 2030).

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh bối cảnh thuận lợi của bóng đá Việt Nam với những kết quả tích cực từ các đội tuyển quốc gia cùng sự đồng hành ngày càng mở rộng của các đối tác, nhà tài trợ. Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định các mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ đang được triển khai đúng định hướng, đồng thời đề nghị các thành viên Ban Chấp hành phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng đối với các nội dung trình Hội nghị, đặc biệt là công tác nhân sự và chuẩn bị Đại hội VFF khóa X.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về công tác chuẩn bị Đại hội VFF khóa X (nhiệm kỳ 2026–2030), trong đó trọng tâm là xem xét Dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Kỷ luật và Ban Giải quyết khiếu nại. Dự thảo Đề án được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ VFF, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Phó chủ tịch Trần Anh Tú phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh nội dung về công tác nhân sự, Ban Chấp hành đã nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của VFF do Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú trình bày. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, LĐBĐVN đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội thường niên năm 2025 thông qua, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực chuyên môn, tổ chức thi đấu, đào tạo, phát triển bóng đá trẻ, bóng đá nữ, futsal, trọng tài, truyền thông và đối ngoại.

Đối với công tác chuyên môn, các đội tuyển quốc gia được triển khai kế hoạch tập trung, tập huấn và thi đấu theo đúng lộ trình. Đội tuyển quốc gia, U23 quốc gia và futsal nam/nữ quốc gia đều đạt kết quả tích cực tại đấu trường quốc tế; các đội tuyển trẻ tiếp tục được đầu tư chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm. Song song với đó, VFF tiếp tục phối hợp với Công ty VPF rà soát, hoàn thiện kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2026-2027, bảo đảm hài hòa giữa lịch thi đấu trong nước với lịch thi đấu của FIFA, AFC và AFF.

Toàn cảnh Hội nghị

Ở lĩnh vực phát triển bóng đá, VFF tiếp tục triển khai nhiều chương trình trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trẻ, phát triển bóng đá nữ, futsal và bóng đá phong trào; đẩy mạnh công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, ứng dụng khoa học, công nghệ và phân tích dữ liệu trong công tác chuyên môn; đồng thời tăng cường công tác truyền thông, góp phần lan tỏa hình ảnh bóng đá Việt Nam tới người hâm mộ.

Hội nghị cũng thống nhất Dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Kỷ luật và Ban Giải quyết khiếu nại VFF khóa X (nhiệm kỳ 2026 – 2030); giao Ban Tổ chức Đại hội và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xin ý kiến của các tổ chức thành viên để làm căn cứ triển khai công tác nhân sự theo đúng Điều lệ, quy trình và các quy định hiện hành.

LÊ ANH