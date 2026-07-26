Các cầu thủ U14 CLB Tokushima Vortis (Nhật Bản) kết thúc chuỗi trận giao hữu tại TPHCM

Nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và bóng đá giữa Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ hai quốc gia cọ xát, học hỏi trong môi trường thi đấu chất lượng, “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản Mùa 2” chính thức mở màn bằng chuỗi hoạt động giao lưu thể thao đặc biệt.

Cuộc so tài giữa U14 Tokushima Vortis (Nhật Bản) và U14 Becamex TPHCM trên sân Hoa Lư vào tối 25-7.

Với chủ đề “Theo đuổi giấc mơ, tiến bước Nhật Bản", chương trình không chỉ tìm kiếm hai tài năng trẻ xuất sắc nhất để trao cơ hội tập huấn tại Nhật Bản, mà còn hiện thực hóa mục tiêu đưa chính tinh thần, phương pháp đào tạo và môi trường bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản đến gần hơn với các em ngay trên sân cỏ Việt Nam.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên U14 CLB Tokushima Vortis đến Việt Nam với đầy đủ phái đoàn gồm: Ban lãnh đạo, Chủ tịch CLB, ban huấn luyện và các cầu thủ trẻ để tham gia chuỗi giao lưu trong khuôn khổ dự án. CLB Tokushima Vortis cũng chính là điểm đến tập huấn của hai quán quân mùa giải năm nay vào đầu năm 2027. Sự hiện diện của đội bóng không chỉ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam trực tiếp quan sát phong cách thi đấu, tư duy chiến thuật và tinh thần bóng đá Nhật Bản, mà còn mang đến góc nhìn chân thực về môi trường đào tạo chuyên nghiệp mà các em sẽ có cơ hội trải nghiệm nếu trở thành quán quân của chương trình.

Chuỗi trận giao hữu diễn ra trong ba ngày 23, 24 và 25-7-2026 tại Sân vận động Hoa Lư (TPHCM), quy tụ bốn đội thuộc lứa tuổi U14, bao gồm CLB Tokushima Vortis (Nhật Bản) và các đại diện Việt Nam: Trung tâm TDTT Thống Nhất, Becamex TPHCM và Cần Thơ.

Trên sân cỏ, các đội bóng trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, lối chơi chủ động triển khai tấn công, trong khi U14 CLB Tokushima Vortis mang đến hình ảnh của một tập thể thi đấu kiểm soát trận đấu tốt. Những màn thi đấu đã mang đến cho khán giả, đặc biệt là các cầu thủ trẻ yêu bóng đá quan sát trực tiếp phong cách thi đấu, tư duy chiến thuật của các tài năng trẻ.

HLV Đinh Hồng Vinh bắt tay chào mừng các đội tham dự giải.

Đồng hành với chuỗi giao hữu còn có sự góp mặt của HLV Đinh Hồng Vinh - Cố vấn chuyên môn của Pocari Sweat - Giấc mơ bóng đá Nhật Bản mùa 2 cho biết: “Điều giá trị nhất mà các em nhận được không chỉ là một trận đấu quốc tế, mà là cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với tiêu chuẩn bóng đá Nhật Bản. Khi tận mắt chứng kiến cách một CLB đào tạo trẻ vận hành, từ tư duy chiến thuật, tốc độ xử lý tình huống đến tính kỷ luật trong thi đấu, các em sẽ hiểu rõ hơn mình cần chuẩn bị những gì để tiến gần hơn tới cơ hội trở thành hai quán quân của Dream Project mùa 2.”

Dự án Giấc mơ bóng đá Nhật Bản mùa 2 đang nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến dành cho nam thiếu niên Việt Nam sinh từ ngày 1-11-2012 đến 31-12-2013. Vòng sơ tuyển dự kiến diễn ra vào ngày 22 đến 23-8, trước khi các ứng viên xuất sắc bước vào vòng chung kết ngày 30-8 để cạnh tranh hai suất tham gia chương trình huấn luyện chuyên sâu cùng CLB Tokushima Vortis tại Nhật Bản vào đầu năm 2027.

LÊ ANH