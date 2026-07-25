Xác định hai cặp đấu bán kết U17 quốc gia 2026

Hai trận tứ kết còn lại của U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra vào chiều 25-7 trên sân Hàm Rồng và Pleiku, các cầu thủ Hà Nội và PVF đã giành chiến thắng để gặp nhau ở vòng bán kết.

Các cầu thủ Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh tại giải lần này.

U17 Hà Nội đã sớm tạo thế trận lấn lướt trước PVF-CAND ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự cơ động của tuyển thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực, Hà Nội liên tục tổ chức các đợt tấn công và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Dù rất nỗ lực, hàng thủ PVF-CAND chỉ có thể đứng vững đến phút 60. Từ một quả phạt góc được Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện chính xác, Nguyễn Khắc Minh Đức bật cao đánh đầu, đánh bại thủ thành Gia Bảo, đưa Hà Nội vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, PVF-CAND nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Hà Nội, đội bóng của HLV Nguyễn Xuân Thành không thể tìm được bàn thắng và chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1. Kết quả này đưa Hà Nội giành quyền vào bán kết.

Ở trận tứ kết còn lại trên sân Hàm Rồng, SLNA và PVF tạo nên màn rượt đuổi đầy kịch tính. Với lực lượng được đánh giá khá cân bằng, hai đội thi đấu giằng co và liên tục đáp trả những pha tấn công của đối phương.

Thế trận chỉ thực sự trở nên hấp dẫn trong những phút cuối. Phút 76, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Minh Thủy thực hiện đường chuyền ngang để Việt Duy dứt điểm chính xác, đưa SLNA vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, PVF lập tức gia tăng sức ép và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Những cố gắng của đội bóng áo tím được đền đáp ở phút 90+3. Từ quả phạt góc bên cánh phải, đội trưởng Đăng Khoa bật cao đánh đầu tung lưới SLNA, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Cuộc so tài giữa SLNA và PVF phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m.

Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Trong loạt đấu cân não, PVF thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút, trong khi SLNA có 2 lần không thể đưa bóng vào lưới.

Chung cuộc, PVF giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu, qua đó giành quyền vào bán kết U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026. Hai cặp đấu của vòng bán kết đã được xác định, gồm: Huế - SHB Đà Nẵng và Hà Nội – PVF.

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LÊ ANH