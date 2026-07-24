Bóng đá trong nước

Campuchia – Singapore 1-2: Chủ nhà thua đau ở phút bù giờ

SGGPO

Cuộc so tài giữa hai đội Campuchia và Singapore vào tối 24-7 cũng là trận đấu sớm nhất của bảng A ASEAN Cup 2026 đã chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa hai đội. Đáng tiếc cho Campuchia khi nhận bàn thua quyết định vào phút bù giờ.

Ảnh: Aseanfootball
Ảnh: Aseanfootball

Đôi bên cùng nhập cuộc với thế trận pressing. Đội chủ nhà với điểm tựa từ các cầu thủ nhập tịch đã nỗ lực đưa bóng sang uy hiếp bên phần sân Singapore, nhưng sau khoảng 15 phút đầu, đội khách đã giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm trong vòng 16m50 của Campuchia.

Lưới của Campuchia đã rung lên vào phút 17, nhưng may cho họ khi bàn thắng không được công nhận do Anuar rơi vào thế việt vị. Áp lực được Singapore tiếp tục duy trì bên phần sân đội chủ nhà và đến phút 22 đã có bàn mở tỷ số do công của Anuar.

Diễn biến càng sôi nổi hơn sau bàn mở tỷ số của đội khách. Hàng thủ số đông được tổ chức kín kẽ của Singapore đã gây khó khăn cho các cầu thủ chủ nhà trong nỗ lực tìm bàn gỡ. Đến phút 55, Sovann đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau bàn gỡ 1-1 cho Campuchia.

Những tưởng trận đấu khép lại với kết quả bất phân thắng bại thì vào phút bù giờ (9-+11), IIhan Fandi kịp ghi bàn thắng quyết định cho Singapore với siêu phẩm từ cú móc bóng đẹp mắt.

Giành 3 điểm ở trận ra quân, Singapore có thuận lợi về tâm lý trước trận đấu tiếp theo về sân nhà gặp Timor Leste.

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Từ khóa

Phút 17 Phút 22 Phút 55 Nhập tịch Pressing Bất phân thắng bại Rung lên Kín kẽ Trung tuyến Uy hiếp

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