Đội tuyển Ấn Độ bất ngờ rút lui, FIFA ASEAN Cup 2026 lại gặp khó

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, ban tổ chức giải đấu đang phải đối mặt với một bài toán nan giải khi đội tuyển Ấn Độ bất ngờ tuyên bố rút lui vào giờ chót.

Đội tuyển Ấn Độ rút lui FIFA ASEAN Cup để tập trung cho trận đấu với đội tuyển Brazil. Ảnh: VFF

Nguyên nhân dẫn đến quyết định đột ngột này xuất phát từ việc Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) lựa chọn ưu tiên cho trận giao hữu lịch sử với đội tuyển Brazil vào ngày 3-10 tới. Ban đầu, AIFF từng tính đến phương án chia đôi đội hình để vừa đá với Brazil, vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Dẫu vậy, nhận thấy phương án này sẽ làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng chuyên môn, Ấn Độ đã quyết định rút lui hoàn toàn để dồn toàn lực và những nhân tố tốt nhất cho trận đấu để đời với đại diện Nam Mỹ.

Quyết định hủy bỏ giao kèo cận ngày lăn bóng của Ấn Độ đã đẩy Ban tổ chức giải vào thế tiến thoái lưỡng nan khi kế hoạch chia bảng vốn đã định hình xong xuôi. Là một trong ba khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á (bên cạnh Hồng Kông-TQ và Pakistan), Ấn Độ trước đó nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore. Sự vắng mặt này khiến bảng A hiện tại chỉ còn lại 3 đội, buộc FIFA phải ráo riết săn lùng một cái tên thay thế trong thời gian ngắn kỷ lục.

Không chỉ gây khó cho ban tổ chức, hành động "lật kèo" này còn có thể khiến bóng đá Ấn Độ trả giá đắt. Do FIFA ASEAN Cup 2026 thuộc hệ thống lịch thi đấu chính thức FIFA Days, việc rút lui sát giờ G khiến AIFF đối mặt với nguy cơ nhận án phạt tài chính ít nhất 15.000 CHF (khoảng 480 triệu đồng) từ Ủy ban Kỷ luật FIFA theo Điều 5.2.

Sự cố mang tên Ấn Độ như giáng thêm một đòn mạnh vào công tác tổ chức và thương mại của giải đấu năm nay. Trước đó, việc đội tuyển Trung Quốc rút lui cùng mức giá bản quyền truyền hình quá cao đã khiến nhiều nhà đài tại các quốc gia cuồng bóng đá như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia phải lắc đầu ngao ngán và đắn đo trong việc mua bản quyền.

Giờ đây, khi giải đấu tiếp tục mất đi một thị trường tỷ dân khác là Ấn Độ, sức hút truyền thông lẫn giá trị thương mại của FIFA ASEAN Cup 2026 chắc chắn sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Ban tổ chức giải hiện đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm giải pháp cứu vãn tình hình trước khi tiếng còi khai cuộc chính thức vang lên.

QUỐC CƯỜNG