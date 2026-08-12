Bóng đá trong nước

Đương kim vô địch CAHN có thêm cầu thủ nhập tịch

SGGPO

Tiếp theo Nguyễn Filip, Pendant Quang Vinh, CLB CAHN vừa nhận thêm tin vui khi trung vệ Nguyễn Adou Legley Minh (CAHN) chính thức nhập tịch thành công.

Nguyễn Adou Legley Minh hoàn tất thủ tục nhập tịch. Ảnh: CAHN FC
Nguyễn Adou Legley Minh hoàn tất thủ tục nhập tịch. Ảnh: CAHN FC

Trên trang chủ của CLB CAHN đã có thông báo: "Ngay sau tấm vé lịch sử bước vào vòng bảng AFC Champions League Elite, CLB CAHN tiếp tục đón nhận thêm một tin vô cùng ý nghĩa cho hành trình vươn tầm phía trước: Trung vệ Nguyễn Adou Legley Minh chính thức hoàn tất thủ tục pháp lý và có quốc tịch Việt Nam.

Sự hiện diện của Adou Minh trong vai trò một nội binh sẽ tiếp thêm sức mạnh và chiều sâu lực lượng cho thầy trò HLV Polking trong mùa giải mới 2026-2027 phía trước".

Với việc Nguyễn Adou Legley Minh nhận quốc tịch, thực lực của CLB CAHN mạnh lên đáng kể để sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch V-League cũng như gia cố thêm sức mạnh cho đấu trường AFC Champions League Elite 2026-2027 mà họ vừa giành quyền vào vòng đấu bảng.

Bên cạnh hai giải đấu trên, CAHN còn sẵn sàng chinh phục danh hiệu Siêu Cúp, Quốc gia và Cúp C1 châu Á 2026-2027.

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng có thêm sự lựa chọn cho đội tuyển Việt Nam trước những giải đấu quan trọng sắp đến, gần nhất là FIFA ASEAN Cup 2026.

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