Chưa sốt vé trước trận Malaysia - Việt Nam ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026

Ba ngày trước cuộc so tài giữa đội chủ nhà Malaysia và Việt Nam thuộc bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, trận đấu vẫn chưa tạo được sức nóng trên thị trường vé tại nước bạn.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam đứng trước nguy cơ vắng khán giả. ẢNH: ANH KHOA

Sáng 13-8, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết 3.563 vé đã được bán cho trận Malaysia - Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-8 (giờ Việt Nam) trên sân Kuala Lumpur. Con số này tương đối khiêm tốn nếu đặt cạnh sức chứa khoảng 18.000 chỗ của sân, đồng nghĩa mới có khoảng 20% số ghế được lấp đầy qua kênh bán trực tuyến. Trong số vé được bán ra, có một phần nhỏ đến từ người hâm mộ Việt Nam.

FAM mở bán vé trực tuyến từ sáng 11-8 thông qua hệ thống Tickethotline. Nhưng sau hai ngày, lượng vé tiêu thụ vẫn ở mức thấp. Người hâm mộ Malaysia thậm chí có dấu hiệu tẩy chay khi giá vé được điều chỉnh tăng mạnh so với vòng bảng. Trước đó, mức giá vé rẻ nhất dành cho trận gặp Việt Nam tăng gần 67% so với giai đoạn vòng bảng, khiến quyết định của FAM vấp phải phản ứng trên mạng xã hội.

FAM hiện chia vé trận bán kết thành nhiều mức. Vé VIP có giá 100 RM, tương đương khoảng 640.000 đồng). Các mức tiếp theo là 70 RM (khoảng 450.000 đồng) và 50 RM (khoảng 350.000 đồng). Trẻ em dưới 12 tuổi được mua vé với giá 5 RM. Mỗi căn cước công dân được mua tối đa 10 vé.

FAM cũng bố trí riêng khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam tại một góc khán đài D, với giá 50 RM, tương đương khoảng 350.000 đồng. Khu vực này được kỳ vọng đón đông kiều bào đang sinh sống tại Malaysia cùng người hâm mộ Việt Nam sang tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đáng chú ý, tình trạng vé ế tại Malaysia hoàn toàn trái ngược với sức mua ở Việt Nam. Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình đã chứng kiến đợt bán vé đầu tiên nhanh chóng hết sau khoảng 1 ngày. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hiện tiếp tục mở bán đợt thứ 2, và được dự báo cơn sốt vẫn còn tăng. Giá vé tại hai lượt trận cũng có sự khác biệt. Vé cao nhất tại Malaysia là 100 RM, khoảng 640.000 đồng, trong khi vé cao nhất trận lượt về tại Mỹ Đình lên tới 1 triệu đồng.

Sức nóng từ phía Việt Nam càng đáng chú ý khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup. Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội đã lên đường sang Malaysia vào sáng 13-8, chuẩn bị cho trận đấu trên sân khách trước khi trở về Hà Nội đá lượt về ngày 19-8.

Còn với Malaysia, trận bán kết ASEAN Cup 2027 là cơ hội để họ vực dậy lại niềm tin sau những tranh cãi liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch tại vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, làm sao để kéo khán giả đến sân đông cũng là một trong những vấn đề lớn của FAM trước cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam, dù đơn vị này đã phát đi thông báo kêu gọi sự ủng hộ từ hôm 12-8.

HỮU THÀNH