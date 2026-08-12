Hậu vệ Trương Tiến Anh thận trọng khi nhận định về đội tuyển Malaysia

Chiều ngày 12-8, đội tuyển Việt Nam đã tiến hành buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi lên đường sang Malaysia vào ngày mai (13-8), hoàn tất những bước chuẩn bị then chốt cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Trương Tiến Anh (số 15) khẳng định đội sẽ không chủ quan ở những trận đấu sắp đến. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đề phòng "đòn tung hỏa mù" từ đối thủ

Trước thềm màn so tài, truyền thông Malaysia thông tin đội nhà đang đối diện với tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Một loạt trụ cột của họ như Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman và Aliff Haiqal Lau đều đang gặp chấn thương.

Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam nhận định không loại trừ khả năng đây chỉ là đòn “tung hỏa mù” của HLV kỳ cựu Tan Cheng Hoe. Trong 6 cuộc đối đầu gần nhất với bóng đá Việt Nam, chiến lược gia này chỉ toàn hòa và thua. Do đó, ông chắc chắn sẽ dùng mọi chiến thuật, kể cả đòn tâm lý, nhằm cắt đứt chuỗi "vận đen" này, nhất là khi có điểm tựa vững chắc từ khán giả nhà.

Trương Tiến Anh: "Không quan tâm đến thống kê quá khứ"

Chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều 12-8, hậu vệ Trương Tiến Anh tỏ ra vô cùng thận trọng khi đánh giá về đối thủ. Anh khẳng định toàn đội không hề chủ quan trước những lợi thế trong lịch sử đối đầu:

"Những thống kê trong quá khứ chúng tôi không quan tâm lắm. Gặp đối thủ nào tuyển Việt Nam cũng phải thi đấu hết sức. Toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm cho trận đấu lượt đi trên sân của Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 13-8. Ảnh: ANH KHOA

Chúng tôi đã chuẩn bị và phân tích rất chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của họ. Malaysia là một đối thủ rất khó chịu, đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà. Đội tuyển Việt Nam phải giữ sự quyết tâm cao nhất để mang về niềm vui cho người hâm mộ."

Bên cạnh áp lực từ khán đài, tuyển Việt Nam còn phải đối mặt với bất lợi lớn về điều kiện sân bãi. Mặt cỏ tại sân vận động ở Kuala Lumpur là loại cỏ lá gừng, đồng thời kích thước sân khá nhỏ, điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi ban bật và khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ áo đỏ.

Nói về thử thách này, Tiến Anh bày tỏ sự lạc quan: "Chúng ta phải thi đấu trên mặt cỏ lá và sân nhỏ hơn. Nhưng tôi hy vọng toàn đội sẽ thích nghi nhanh chóng để giành được kết quả tốt nhất".

Tin vui từ lực lượng

Một thông tin cực vui cho người hâm mộ nước nhà là đội tuyển Việt Nam hiện đang sở hữu lực lượng mạnh nhất trước ngày lên đường. Hậu vệ Văn Vĩ đã hoàn toàn bình phục chấn thương nhẹ và nuốt trọn giáo án cùng các đồng đội.

Văn Vĩ đã bình phục chấn thương để sẵn sàng ra sân ở vòng bán kết. Ảnh: ANH KHOA

"Đã vào đến vòng đấu này rồi thì không có đội bóng nào là đơn giản cả. Với chúng tôi, trận đấu nào ra sân toàn đội cũng luôn tôn trọng đối thủ. Trong 2-3 buổi tập vừa qua, HLV Kim Sang-sik đã đúc kết lại, chỉnh sửa kỹ lưỡng sai lầm cho các anh em ở hàng phòng ngự. Hy vọng toàn đội sẽ có một màn trình diễn tốt hơn ở trận đấu tới”, Tiến Anh khép lại buổi phỏng vấn.

Theo kế hoạch, ngày 13-8, đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Malaysia, chuẩn bị bước vào giai đoạn thích nghi khí hậu và làm quen sân bãi cuối cùng trước giờ bóng lăn.

QUỐC CƯỜNG